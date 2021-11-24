«Где деньги, Ебралидзе?» Что ФСБ ищет у петербургского миллиардера

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургский предприниматель Александр Ебралидзе задержан Службой экономической безопасности ФСБ Петербурга. Днем 24 ноября оперативники неожиданно появились рядом с экс-банкиром на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.

Все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК — «Присвоение или растрата». По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.



Тогда Александр Ебралидзе сам обратился в правоохранительные органы с просьбой найти неизвестных расхитителей. Но пятилетние поиски, по всей видимости, успехом не увенчались и привели к истокам. 24 ноября в ГСУ на Лиговском проспекте, 145, были собраны бывшие менеджеры кредитной организации, которых допросили в качестве свидетелей. Вероятное развитие событий для самого Александра Ебралидзе — процессуальное задержание на двое суток и выход на арест через суд.

Об исчезновении круглой суммы из кассы Констанс-Банка ранее подробно писала «Фонтанка». Недостачу в 3 млрд выявил Центробанк при проведении одной из проверок. Сначала были все основания предполагать, что это лишь досадное недоразумение. Александр Ебралидзе, известный в городе как владелец ультра-роскошного отеля «Талион», чье состояние оценивалось в разное время от 300 до 500 миллионов долларов, еще недавно собирался баллотироваться в президенты Грузии и вел бизнес с партнерами Аркадия Ротенберга. Такая репутация была явно дороже 3 млрд рублей. Тогда в телефонном разговоре с журналистом «Фонтанки» Александр Ебралидзе заверил: «Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме».



В подтверждение второй части реплики бизнесмен написал в полицию заявление о хищении денег неизвестными злоумышленниками. Вопрос, как физически можно было это совершить, остался за скобками. «Фонтанка» подсчитала, что 3 млрд рублей в пятитысячных купюрах будут весить примерно 500 кг.

А вот закрыть вопрос, судя по дальнейшим событиям, не удалось. В августе 2016 года у Констанс-Банка отозвали лицензию, 18 августа арбитраж принял заявление о его банкротстве, а уже 29 сентября судья объявил организацию несостоятельной. Выплаты по вкладам, а также конкурсное управление банком взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Версии о том, куда могли деться деньги, появились спустя три года. В 2019 году АСВ потребовало 3 млрд рублей с Эльдара Дыгова, как бывшего контролирующего лица Констанс-Банка.

Действительно, Александр Ебралидзе, основавший Констанс-Банк в 1993 году и, судя по данным СПАРК, владевший им через АО «Талион» еще в 2012 году, затем на несколько лет вышел из состава контролирующих акционеров, оставив за собой менее 1%. В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых. Так, Эльдар Дыгов, занявший кресло председателя правления банка в 2003-м, и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами компании «ООО «М.Д.Т.», которая к началу 2016 года стала владельцем 99% Констанс-Банка. С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, — он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.



Можно предположить, что Александр Ебралидзе, который вернул контроль над банком уже в 2016 году — перед самым крахом кредитной организации, все же не захотел брать на себя ответственность за действия прошлой команды. Но и Эльдар Дыгов, вероятно, не смог возместить недостачу — в 2020 году он был признан банкротом, имущество было оценено всего в 46 млн рублей.

К самому Александру Ебралидзе у АСВ тоже оставались вопросы. За месяц до начала процедур банкротства Констанс-Банка бизнесмен снял с собственного счета 42,6 млн рублей двумя десятками траншей. В 2019 году суд обязал миллиардера вернуть средства.

Но на фоне других финансовых проблем предпринимателя долг может показаться пустяком. После краха Констанс-Банка претензии к нему стали расти как снежный ком.

Первым встал в очередь банк «Санкт-Петербург». Кредитная организация в 2020 году добилась признания несостоятельным ЗАО «Елисеев Палас Отель», задолжавшего ей 5,5 млрд рублей. Куйбышевский райсуд постановил отобрать у Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион», которое выступало поручителем по кредиту, а затем обязал выплатить 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с банком. Наконец, летом 2021 года арбитраж взыскал с Александра Ебралидзе 5,5 млрд рублей. Дело о банкротстве АО «Талион» находится в рассмотрении.



Параллельно ВЭБ.РФ пытается вернуть миллиарды, вложенные в производственный бизнес Александра Ебралидзе под Тверью. Пока кредитная организация добилась признания несостоятельным ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД). В прошлом году ей также удалось отсудить у поручителей по кредитным договорам компании — АО «Талион» и ООО «ЛСО» — € 16,3 млн и 2,1 млрд рублей, а в апреле 2021 года взыскать с них еще € 227,5 млн и 7,9 млрд рублей. Общий размер задолженности кредитная организация оценивала 35 млрд рублей. ВЭБ.РФ также добивается личного банкротства Александра Ебралидзе.

В последние годы отель «Талион» несколько раз выставлялся на продажу. Но после неудачных попыток Александр Ебралидзе решил сменить стратегию и распродать принадлежащие ему площади по частям. О дольщиках проекта ранее рассказывала «Фонтанка». По данным СПАРК, в 2019 и 2020 годах бизнес принес убытки.

Евгений Вышенков, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

