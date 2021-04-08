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Суд взыскал с бизнесмена Ебралидзе более 300 млн рублей долга в пользу банка «Санкт-Петербург». Дом и земля уйдут с молотка

Суд в Петербурге взыскал более 300 млн рублей с владельца отеля Taleon Ебралидзе за долги перед банком

Куйбышевский райсуд Петербурга взыскал с владельца отеля Taleon Александра Ебралидзе 324,8 млн рублей задолженности перед банком «Санкт-Петербург». Четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с кредитором, выставят на торги.

Как сообщает 8 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ебралидзе в 2011 году взял в банке кредит на 300 млн рублей под 11,75% годовых на срок до середины января 2020 года. В 2012 году процентную ставку увеличили до 12,25%, а в 2015 году — до 15% годовых.

В качестве залога по кредиту предприниматель предоставил четырехэтажный жилой дом, начальная стоимость которого оценивается в 108 млн рублей, и шесть земельных участков общей площадью 82,5 тыс. кв. м, совокупная начальная стоимость которых составляет почти 58 млн рублей.

Банк заявил, что в установленный срок заемщик не выполнил свои обязательства по договору. На момент подачи иска у Ебралидзе накопилась задолженность на сумму 324,7 млн рублей. Суд решил обратить взыскание долга путем продажи заложенного имущества на публичных торгах.

Ранее Куйбышевский райсуд постановил отобрать у Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион». На этом кредитор не остановился и потребовал в арбитраже признать банкротами компании предпринимателя «Талион» и «Елисеев Палас Отель», управляющие гостиницей Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте. Общая сумма претензий кредитной организации составила 5,5 млрд рублей.

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