Суд взыскал с бизнесмена Ебралидзе более 300 млн рублей долга в пользу банка «Санкт-Петербург». Дом и земля уйдут с молотка

Куйбышевский райсуд Петербурга взыскал с владельца отеля Taleon Александра Ебралидзе 324,8 млн рублей задолженности перед банком «Санкт-Петербург». Четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с кредитором, выставят на торги.



Как сообщает 8 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ебралидзе в 2011 году взял в банке кредит на 300 млн рублей под 11,75% годовых на срок до середины января 2020 года. В 2012 году процентную ставку увеличили до 12,25%, а в 2015 году — до 15% годовых.

В качестве залога по кредиту предприниматель предоставил четырехэтажный жилой дом, начальная стоимость которого оценивается в 108 млн рублей, и шесть земельных участков общей площадью 82,5 тыс. кв. м, совокупная начальная стоимость которых составляет почти 58 млн рублей.