Суд взыскал с петербургского бизнесмена Ебралидзе в пользу банка «Санкт-Петербург» 5,5 млрд рублей

Как сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда, постановившего ранее взыскать с Ебралидзе 5,5 млрд рублей задолженности перед банком. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в силу. Сумма «с ответчика взыскана в пользу истца», передает во вторник пресс-служба.



«У банка одна цель — возврат кредиторской задолженности. И мы будем добиваться этой цели. Это наше право», — прокомментировали «Фонтанке» решение суда в банке «Санкт-Петербург».