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Суд взыскал с петербургского бизнесмена Ебралидзе в пользу банка «Санкт-Петербург» 5,5 млрд рублей

Предприниматель Ебралидзе проиграл апелляцию на взыскание за долги 5,5 млрд рублей

Петербургский городской суд обязал владельца отеля Taleon Александра Ебралидзе выплатить банку «Санкт-Петербург» 5,5 млрд рублей.

Как сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда, постановившего ранее взыскать с Ебралидзе 5,5 млрд рублей задолженности перед банком. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в силу. Сумма «с ответчика взыскана в пользу истца», передает во вторник пресс-служба.

«У банка одна цель — возврат кредиторской задолженности. И мы будем добиваться этой цели. Это наше право», — прокомментировали «Фонтанке» решение суда в банке «Санкт-Петербург».

Вступившее в силу решение можно обжаловать в Третьем кассационном суде. Планирует ли это делать Ебралидзе, уточнить не удалось. Бизнесмен оказался недоступен для звонка и на сообщение «Фонтанки» не ответил.

Спор между предпринимателем и банком «Санкт-Петербург» тянется давно. В апреле Куйбышевский райсуд обязал владельца Taleon выплатить кредитору 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с банком. Еще раньше суд постановил за долги отобрать у Ебралидзе 9,99% акций АО «Талион». В арбитраже кредитная организация потребовала признать банкротами компании «Талион» и «Елисеев Палас Отель», управляющие гостиницей Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте. Общая сумма претензий к ним составила 5,5 млрд рублей.

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Комментарии (1)

alexpv
Хорошо люди живут, не миллионов, миллиардов. Лучше бы не упоминали такие цифры простым гражданам, которые на 0,00003 миллиарда рублей в месяц от зарплаты до зарплаты лямку тянут)
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