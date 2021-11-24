Не закрыл вопрос по 500 кг рублей. В Петербурге задержан Александр Ебралидзе

По информации нашего издания, днем 24 ноября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга неожиданно появились рядом с Александром Ебралидзе на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.
Как известно «Фонтанке», все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».
В данный момент журналисту нашего издания понятно, что дело касается давней громкой истории, о которой еще в сентябре 2016 года подробно писала «Фонтанка». Это касалось удивительного исчезновения 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, где Ебралидзе был основным владельцем. Тогда за его подписью в следствие и ушло заявление о привлечении неизвестных злоумышленников к уголовной ответственности. Тогда «Фонтанка» подсчитала, что 3 миллиарда в рублях будут весить примерно 500 кг.
Цитируем прошлое: «…Одним из оснований принятия решения об отзыве лицензии явился факт установления в результате проверки ЦБ недостачи наличных денег в хранилище банка в общей сумме 2 917 236 000 рублей. …О том, что деньги в хранилище по адресу: Большая Морская, 55, отсутствуют, акционерам банка стало известно после ознакомления акционеров с проверкой от 16 августа... Прошу привлечь…»
В телефонном же разговоре с журналистом «Фонтанки» Александр Ебралидзе в 2016 году публично заявил: «Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме» (цитата). Похоже, не закрыл.
Также нашему изданию известно, что в данный момент в ГСУ на Лиговском проспекте, 145, собраны его бывшие менеджеры. Они допрашиваются в качестве свидетелей. Александра Ебралидзе привезут в кабинет чуть позже и, по информации «Фонтанки», его не отпустят сегодня домой. Так же не бывает в современной России, чтобы ФСБ «прыгнула», а потом довезла до дома, мол, извини за хлопоты. То есть в перспективе — процессуальное задержание на двое суток и вероятный выход на арест в суд.