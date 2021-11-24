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Не закрыл вопрос по 500 кг рублей. В Петербурге задержан Александр Ебралидзе

В Петербурге задержан известный бизнесмен Александр Ебралидзе по делу о 500 килограммах рублей

Известный бизнесмен, основатель знаменитого отеля «Талион», экс-банкир и многое-многое еще — задержан оперативниками ФСБ. Первые подробности — от «Фонтанки».

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
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По информации нашего издания, днем 24 ноября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга неожиданно появились рядом с Александром Ебралидзе на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.

Как известно «Фонтанке», все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».

В данный момент журналисту нашего издания понятно, что дело касается давней громкой истории, о которой еще в сентябре 2016 года подробно писала «Фонтанка». Это касалось удивительного исчезновения 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, где Ебралидзе был основным владельцем. Тогда за его подписью в следствие и ушло заявление о привлечении неизвестных злоумышленников к уголовной ответственности. Тогда «Фонтанка» подсчитала, что 3 миллиарда в рублях будут весить примерно 500 кг.

Цитируем прошлое: «…Одним из оснований принятия решения об отзыве лицензии явился факт установления в результате проверки ЦБ недостачи наличных денег в хранилище банка в общей сумме 2 917 236 000 рублей. …О том, что деньги в хранилище по адресу: Большая Морская, 55, отсутствуют, акционерам банка стало известно после ознакомления акционеров с проверкой от 16 августа... Прошу привлечь…»

В телефонном же разговоре с журналистом «Фонтанки» Александр Ебралидзе в 2016 году публично заявил: «Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме» (цитата). Похоже, не закрыл.

Также нашему изданию известно, что в данный момент в ГСУ на Лиговском проспекте, 145, собраны его бывшие менеджеры. Они допрашиваются в качестве свидетелей. Александра Ебралидзе привезут в кабинет чуть позже и, по информации «Фонтанки», его не отпустят сегодня домой. Так же не бывает в современной России, чтобы ФСБ «прыгнула», а потом довезла до дома, мол, извини за хлопоты. То есть в перспективе — процессуальное задержание на двое суток и вероятный выход на арест в суд.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

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Комментарии (5)

Silver867
Видимо, у государства туго с деньгами, раз начали трясти всех этих ветеранов Бандитского Петербурга.
Pilat
Сериал "Вне себя", не по мотивам его приключений снят часом?
Lexa4len
вы мне ещё за Баррикаду ответите
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