Не закрыл вопрос по 500 кг рублей. В Петербурге задержан Александр Ебралидзе

По информации нашего издания, днем 24 ноября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга неожиданно появились рядом с Александром Ебралидзе на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.

Как известно «Фонтанке», все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».

В данный момент журналисту нашего издания понятно, что дело касается давней громкой истории, о которой еще в сентябре 2016 года подробно писала «Фонтанка». Это касалось удивительного исчезновения 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, где Ебралидзе был основным владельцем. Тогда за его подписью в следствие и ушло заявление о привлечении неизвестных злоумышленников к уголовной ответственности. Тогда «Фонтанка» подсчитала, что 3 миллиарда в рублях будут весить примерно 500 кг.