«Ездит в ДНР и участвует в восстановлении». Предприниматель Эльдар Дыгов получил условный срок за растрату в «Констанс-Банке»

Октябрьский районный суд признал бывшего председателя правления «Констанс-Банка» Эльдара Дыгова виновным в растрате и легализации средств финансовой организации и приговорил его к условному сроку. Об этом 4 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Изначально Дыгова обвиняли в четырех эпизодах по статье УК РФ о растрате и двух — по статье об отмывании денег. Однако суд прекратил производство по двум эпизодам первой статьи и одному эпизоду второй в связи с истечением сроков давности.

К банкиру был предъявлен иск на 971 миллион рублей. По версии следствия, он легализовал 525 миллионов рублей. Ранее топ-менеджер признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. «В судебном заседании Дыгов рассказал суду, что ездит в ДНР и участвует в восстановлении хозяйства», — отметили в пресс-службе.

Суд полностью удовлетворил требования обвинения и приговорил Дыгова к лишению свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком также на четыре года. Параллельно с этим Октябрьский райсуд рассматривает уголовное дело о растрате в отношении владельца «Констанс-Банка» и отеля «Талион» Александра Ебралидзе.