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    «Ездит в ДНР и участвует в восстановлении». Предприниматель Эльдар Дыгов получил условный срок за растрату в «Констанс-Банке»

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    9 комментариев

    Октябрьский районный суд признал бывшего председателя правления «Констанс-Банка» Эльдара Дыгова виновным в растрате и легализации средств финансовой организации и приговорил его к условному сроку. Об этом 4 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Изначально Дыгова обвиняли в четырех эпизодах по статье УК РФ о растрате и двух — по статье об отмывании денег. Однако суд прекратил производство по двум эпизодам первой статьи и одному эпизоду второй в связи с истечением сроков давности.

    К банкиру был предъявлен иск на 971 миллион рублей. По версии следствия, он легализовал 525 миллионов рублей. Ранее топ-менеджер признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

    «В судебном заседании Дыгов рассказал суду, что ездит в ДНР и участвует в восстановлении хозяйства», — отметили в пресс-службе.

    Суд полностью удовлетворил требования обвинения и приговорил Дыгова к лишению свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком также на четыре года.

    Параллельно с этим Октябрьский райсуд рассматривает уголовное дело о растрате в отношении владельца «Констанс-Банка» и отеля «Талион» Александра Ебралидзе.

    Следствие полагает, что предприниматель, будучи ключевым акционером, членом совета директоров, фактическим владельцем и конечным бенефициаром «Констанс-Банка», в сентябре 2015 года разработал план хищения 5 миллионов евро наличными из банковского хранилища и привлек к этому Дыгова, с которым его связывали долгие деловые отношения. Деньги в результате были потрачены. Обвинение считает, что бизнесмен руководил действиями подчиненного и контролировал их.

    Дыгов по этому делу проходит свидетелем и заявил в суде, что лично передал Ебралидзе 5 миллионов евро, причем делал это в течение нескольких месяцев в десять заходов по 500 тысяч евро. Ебралидзе называет это ложью и вину не признает.

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    Комментарии 9

    Гость04 Апр 2023 в 21:05
    на кормление отправили?
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