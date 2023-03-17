Предпринимателю Эльдару Дыгову добавили эпизодов по делу миллиардера Ебралидзе

В отношении бизнесмена Эльдара Дыгова, обвиняемого в растрате денег Констанс-банка и в их отмывании, зарегистрировали уголовное дело. Теперь его обвиняют не в одном, а в четырех эпизодах по первой статье и в двух — по второй.
К производству дело еще не принято, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дыгов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сумма растраты превышает 1,4 миллиарда рублей, Дыгов остается под запретом определенных действий.
Дело в отношении миллиардера Александра Ебралидзе находится на рассмотрении на этапе предварительных слушаний.
Как писала «Фонтанка», в ноябре дело в отношении Дыгова выделили в отдельное производство. В октябре ему вменили отмывание почти миллиарда рублей Констанс-банка.
Задержали Ебралидзе в ноябре 2021 года — заподозрили в растрате трех миллиардов основанной им финансовой организации. Дыгов в ней занимал должность председателя правления. Следствие полагает, что с 2014 по 2016 год фигуранты последовательно вынесли из кассы указанную сумму наличными, прикрываясь недостоверной отчетностью о количестве средств в хранилище банка.
Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».