Предпринимателю Эльдару Дыгову добавили эпизодов по делу миллиардера Ебралидзе

В отношении бизнесмена Эльдара Дыгова, обвиняемого в растрате денег Констанс-банка и в их отмывании, зарегистрировали уголовное дело. Теперь его обвиняют не в одном, а в четырех эпизодах по первой статье и в двух — по второй.



К производству дело еще не принято, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дыгов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сумма растраты превышает 1,4 миллиарда рублей, Дыгов остается под запретом определенных действий.

Дело в отношении миллиардера Александра Ебралидзе находится на рассмотрении на этапе предварительных слушаний.