Ебралидзе оставили на второй год. Расследование его дела завершено, но из изолятора бизнесмен не вышел

Обвиняемый в присвоении миллиардов Констанс-банка Александр Ебралидзе оставлен под стражей. Следствие настаивает, что только изолятор может удержать в Петербурге бизнесмена, уже погрузившегося в материалы своего уголовного дела.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 ноября Октябрьский райсуд вынес постановление о продлении Ебралидзе меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря. Таким образом, в следственном изоляторе фигурант проведёт год и 24 дня.



10 ноября Ебралидзе с адвокатами закончили знакомство с материалами. Расследование дела завершено, дополнительные 24 дня потребовались для утверждения прокурором обвинительного заключения и направления материалов в суд.

