Ебралидзе оставили на второй год. Расследование его дела завершено, но из изолятора бизнесмен не вышел

Обвиняемый в присвоении миллиардов Констанс-банка Александр Ебралидзе оставлен под стражей. Следствие настаивает, что только изолятор может удержать в Петербурге бизнесмена, уже погрузившегося в материалы своего уголовного дела.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 ноября Октябрьский райсуд вынес постановление о продлении Ебралидзе меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря. Таким образом, в следственном изоляторе фигурант проведёт год и 24 дня.
10 ноября Ебралидзе с адвокатами закончили знакомство с материалами. Расследование дела завершено, дополнительные 24 дня потребовались для утверждения прокурором обвинительного заключения и направления материалов в суд.
Фигурант рассчитывал провести это время в более комфортных условиях — под домашним арестом или с иной, не связанной с СИЗО, мерой. Следователь оснований для послаблений не увидел. Срок действия загранпаспорта Ебралидзе ещё не истёк, дочь по-прежнему живёт в Германии — есть риск, что бизнесмен, который и до ареста не жил по месту регистрации, не задержится в Петербурге. Суд с опасениями согласился.
Миллиардера Александра Ебралидзе задержали 24 ноября прошлого года. Его заподозрили в хищении 3 млрд из кассы основанного им Констанс-банка. По материалам дела, об исчезновении денег из кассы стало известно за четыре дня до отзыва лицензии у банка — 1 августа 2016-го. К задержанию предпринимателя полиция оперировала мнением, что миллиарды выносили на протяжении существенного времени, а в отчётность вписывали цифры, перекрывающие недостачу.
Вместе с основателем Констанс-банка под следствием оказался бывший предправления Эльдар Дыгов. К своему аресту он сознался, дал показания на Ебралидзе. Дело Дыгова в октябре этого года выделили в отдельное производство.
Ебралидзе из следственного изолятора пришлось следить и за своей финансовой судьбой. 22 ноября стало известно, что бизнесмен признан банкротом. Процедуру инициировала государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» за долг в 34 миллиарда рублей. Суд поручил финансовому управляющему отчитаться о реализации имущества должника до 20 апреля 2023 года.