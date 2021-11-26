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Петербургский суд арестовал бизнесмена Дыгова по делу миллиардера Ебралидзе

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу бизнесмена Эльдара Дыгова, ранее задержанного по делу миллиардера Александра Ебралидзе. Об этом 26 ноября сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

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Эльдар Дыгов занимал должность предправления «Констанс-банка» — детища Ебралидзе. По мнению следствия, с 2014 по 2016 год подозреваемые последовательно вынесли из кассы почти 3 миллиарда рублей наличными. Недостачу якобы прятали недостоверной отчетностью о количестве денег в хранилище банка.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дыгов пытался сбежать из Петербурга. Его задержали по пути в Москву. Вину предприниматель полностью признал. Меру пресечения ему избрали до 23 декабря 2021 года. До этой даты продлено расследование уголовного дела. Изначально оно возбуждалось по статье 158 УК «Кража», но впоследствии его переквалифицировали на 160-ю «Присвоение или растрата».

Подробнее о деле одного из самых известных петербургских предпринимателей читайте в материале «Фонтанки» «"Где деньги, Ебралидзе?" Что ФСБ ищет у петербургского миллиардера».

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Комментарии (2)

265101847
Дыгов, Ебралидзе= я в Питере или где?
Михаил Петров-Водкин
Дыгов в Кремль метнулся, к своей крыше, но не доехал. Вчера ещё сам шариатский суд вершил, а теперь басманное правосудие на себе испытает.
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