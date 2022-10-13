Эльдару Дыгову вменяют отмывание миллиарда рублей из «Констанс-Банка»

Петербургскому бизнесмену Эльдару Дыгову, обвиняемому в растрате, подготовили новое уголовное дело. Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, предпринимателю вменяют легализацию денежных средств.
Оперативники экономической полиции главка установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей. Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком».
Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в среду. Эльдар Дыгов находится под следствием, в качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий. Александру Ебралидзе, Эльдару и Тимуру Дыговым вменяют растрату 3 млрд рублей.