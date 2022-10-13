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    Эльдару Дыгову вменяют отмывание миллиарда рублей из «Констанс-Банка»

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    Петербургскому бизнесмену Эльдару Дыгову, обвиняемому в растрате, подготовили новое уголовное дело. Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, предпринимателю вменяют легализацию денежных средств.

    Оперативники экономической полиции главка установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей. Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком».

    Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в среду. Эльдар Дыгов находится под следствием, в качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий. Александру Ебралидзе, Эльдару и Тимуру Дыговым вменяют растрату 3 млрд рублей.

    Александра Ебралидзе задержали 24 ноября, через два дня суд определил его под арест. Три адвоката предпринимателя настаивали на оговоре со стороны Дыгова, который таким образом якобы пытается уменьшить свою роль. Ебралидзе и Дыговым вменяют растрату. Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная в его кабинете. В течение месяца после этого Следственный комитет, в компетенцию которого входит проверка причастности к убийствам, о возбуждении уголовного дела не сообщал.

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