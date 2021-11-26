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Бизнесмен Александр Ебралидзе арестован в Петербурге. Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей

Куйбышевский суд Петербурга отправил в СИЗО миллиардера Александра Ебралидзе. Его подозревают в опустошении кассы своего банка.

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Об аресте Ебралидзе вечером 26 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга: «Мера пресечения избрана до 23 декабря 2021 года». Предпринимателя задержали 24 ноября. В рабочем кабинете следователи нашли электронную переписку, из которой якобы следует, что Ебралидзе был осведомлен об организации заказных убийств.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ебралидзе основал Констанс-банк в 1993-м. Ему же принадлежал отель «Талион» на Невском проспекте. После принятия закона о запрете казино в 2009 году гостиничный бизнес Ебралидзе резко просел. Еще через несколько лет возникли сложности у Констанс-банка. 5 августа 2016 года у него отозвали лицензию и отдали «Агентству по страхованию вкладов».

Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го. При рядовой проверке хранилища Центробанком нашлись жалкие остатки валюты — несколько десятков миллионов в рублевом эквиваленте. При этом по состоянию на 27 июля 2016 года в банке — во всяком случае, так указывалось в отчетности — хранились более 2,9 миллиарда. Первоначальная версия следствия крутилась вокруг периода 27 июля — 1 августа. Уголовное дело полиция возбудила по статье 158 УК «Кража». Она выяснила, что в банке в эти дни по волшебному стечению обстоятельств сбоили одновременно видеонаблюдение, электроснабжение и сигнализация.

Хранилищем руководил Тимур Дыгов — младший брат председателя правления Эльдара Дыгова. После возбуждения уголовного дела он попал в психиатрическую лечебницу и вышел оттуда через несколько месяцев. По данным «Фонтанки», Дыгов-младший якобы рассказывал труднопроверяемую легенду о том, что он лично вынес три миллиарда из хранилища, а куда подевал — не помнит.

Версия держалась несколько лет, пока следствие не увеличило период исчезновения денег, посчитав, что отчетность 27 июля 2016 года могла неверно отражать хранилищный баланс.

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В 2019 году уголовное дело переквалифицировали на статью 160 УК «Присвоение». Полиция на данный момент оперирует мнением, что Александр Ебралидзе и братья Дыговы выносили деньги на протяжении существенного времени, а в отчетность вписывались цифры, прикрывающие недостачу.

Вину предприниматель не признает, от показаний отказывается. Эльдар Дыгов, бывший предправления Констанс-банка, сознался.

Из следственного изолятора Ебралидзе проследит за собственной финансовой судьбой. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» требует признать бизнесмена банкротом за долг в 34 миллиарда рублей. Он являлся поручителем по обязательствам компаний «Лесосырьевое обеспечение» и «Современные технологии обработки древесины».

Проверка причастности Ебралидзе к заказным убийствам в компетенцию полиции не входит. Материалы, вероятно, передадут в Следственный комитет.

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Комментарии (6)

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Kezevo
На пожизненное отправлен. Вместе с барсуковым,
angel of death
3 лярда? я бы тоже не признался, учитывая что студия стоит 3 ляма - на кону 1000 студий =)
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