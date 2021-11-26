«Осведомлен об организации заказных убийств». В Петербурге следствие просит арестовать миллиардера Александра Ебралидзе

Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 ноября на заседании в суде следователь полиции заявил, что двое суток назад в рабочем кабинете Ебралидзе изъяли электронную переписку, «указывающую на его осведомленность об организации заказных убийств».



По мнению следствия, миллиардер обладает обширными связями в криминальном мире и знакомством с руководителями правоохранительных органов разного уровня, чем может воспользоваться и вмешаться в расследование.



Ебралидзе просят арестовать на месяц.



По версии следствия, в 2014–2016 годах предприниматель похитил около 3 миллиардов рублей из хранилища, созданного им «Констанс-банка». Ранее по уголовному делу арестован бывший предправления Эльдар Дыгов.

