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«Осведомлен об организации заказных убийств». В Петербурге следствие просит арестовать миллиардера Александра Ебралидзе

Куйбышевский суд Петербурга рассматривает ходатайство следствия о заключении бизнесмена Александра Ебралидзе под стражу. Его подозревают в присвоении 3 миллиардов рублей и проверяют на причастность к заказным убийствам.

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Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 ноября на заседании в суде следователь полиции заявил, что двое суток назад в рабочем кабинете Ебралидзе изъяли электронную переписку, «указывающую на его осведомленность об организации заказных убийств».

По мнению следствия, миллиардер обладает обширными связями в криминальном мире и знакомством с руководителями правоохранительных органов разного уровня, чем может воспользоваться и вмешаться в расследование.

Ебралидзе просят арестовать на месяц.

По версии следствия, в 2014–2016 годах предприниматель похитил около 3 миллиардов рублей из хранилища, созданного им «Констанс-банка». Ранее по уголовному делу арестован бывший предправления Эльдар Дыгов.

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Комментарии (7)

FedorGr
Да даже я свидетелем могу быть, как Алик заносил Пиотровскому, тому что в УУР, новые ворота на дом, и оплачивал систему отопления и сигнализации.. Включая квартирку у стадиона им. Ленина, которую типа папа подарил. Алика тряхнуть, много кто в Питер посыплется. С Тарасова начиная.
Dimitry Antonov
"Осведомлен о заказных убийствах, имеет связи и знакомства с преступным миром и правоохранительным руководством"....
Я просто офигиваю от такого обоснования от следствия.
Pilat
Ну вот, а я ведь предполагал, но мой постинг на эту тему был стёрт :-)
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