Петербургскому бизнесмену Ебралидзе продлили арест. Он утверждает, что его оговорил бывший партнер

«Ебралидзе вину не признает, утверждает, что его оговаривает Дыгов. Просил в удовлетворении ходатайства отказать или изменить меру на более мягкую», — уточнили в пресс-службе.



Речь идёт об Эльдаре Дыгове — бывшем председателе правления созданного Ебралидзе Констанс-банка. Его младший брат Тимур руководил хранилищем, из которого исчезли 3 миллиарда рублей. Следствие полагает, что наличные с 2014 по 2016 годы последовательно выносил сам бизнесмен и братья Дыговы, а в отчетность вписывались цифры, прикрывающие недостачу.