Петербургскому бизнесмену Ебралидзе продлили арест. Он утверждает, что его оговорил бывший партнер

«Ебралидзе вину не признает, утверждает, что его оговаривает Дыгов. Просил в удовлетворении ходатайства отказать или изменить меру на более мягкую», — уточнили в пресс-службе.
Речь идёт об Эльдаре Дыгове — бывшем председателе правления созданного Ебралидзе Констанс-банка. Его младший брат Тимур руководил хранилищем, из которого исчезли 3 миллиарда рублей. Следствие полагает, что наличные с 2014 по 2016 годы последовательно выносил сам бизнесмен и братья Дыговы, а в отчетность вписывались цифры, прикрывающие недостачу.
Бывший председатель правления Констанс-банка Эльдар Дыгов сознался. Ебралидзе задержали 24 ноября, через два дня суд определил его под арест. Три адвоката предпринимателя настаивали на оговоре со стороны Дыгова, который таким образом якобы пытается уменьшить свою роль.
Ебралидзе и Дыговым вменяют растрату. Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная в его кабинете. В течение месяца после этого Следственный комитет, в компетенцию которого входит проверка причастности к убийствам, о возбуждении уголовного дела не сообщал.