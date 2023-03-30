«Это ложь от начала до конца». Миллиардер Ебралидзе не признает вину в растрате

Петербургский миллиардер Александр Ебралидзе не признает свою вину в растрате
Прокурор огласил предъявленные ему обвинения. Речь идет о статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии стороны обвинения, он организовал хищение путем растраты 5 млн евро (371, 9 млн рублей по курсу ЦБ 74,3799 за евро) из средств банка. К хищению, как полагает следствие, он также привлек бизнесмена Эльдара Дыгова. Обвинение считает, что Ебралидзе руководил и контролировал его действия. Сам экс-банкир вину не признает.
«Ваша честь, извините, если выйду за рамки определенных литературных формулировок. Это ложь от начала до конца. Ложь с большой буквы», — ответил он на вопрос судьи.
Судья попросил его дополнительно сформировать позицию. «Я не признаю свою вину и прошу извинения. Это ложь большими буквами, ложь от начала до конца», — повторился тот.
Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».