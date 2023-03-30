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    «Это ложь от начала до конца». Миллиардер Ебралидзе не признает вину в растрате

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    7 комментариев

    Петербургский миллиардер Александр Ебралидзе не признает свою вину в растрате 5 млн евро из средств Констанс-Банка. Об этом он заявил 30 марта в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении него в Октябрьском районном суде.

    Прокурор огласил предъявленные ему обвинения. Речь идет о статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии стороны обвинения, он организовал хищение путем растраты 5 млн евро (371, 9 млн рублей по курсу ЦБ 74,3799 за евро) из средств банка. К хищению, как полагает следствие, он также привлек бизнесмена Эльдара Дыгова. Обвинение считает, что Ебралидзе руководил и контролировал его действия. Сам экс-банкир вину не признает.

    «Ваша честь, извините, если выйду за рамки определенных литературных формулировок. Это ложь от начала до конца. Ложь с большой буквы», — ответил он на вопрос судьи.

    Судья попросил его дополнительно сформировать позицию. «Я не признаю свою вину и прошу извинения. Это ложь большими буквами, ложь от начала до конца», — повторился тот.

    Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 7

    Akabos30 Мар 2023 в 14:28
    Не ложь, а класть!
    +0−0
    Avs715330 Мар 2023 в 14:12
    Если небралидзе, так и сажи!
    +0−0
    ProstoZloy30 Мар 2023 в 13:46
    "Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого.“
    Джон Рокфеллер.
    +0−0
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