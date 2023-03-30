«Это ложь от начала до конца». Миллиардер Ебралидзе не признает вину в растрате

Петербургский миллиардер Александр Ебралидзе не признает свою вину в растрате 5 млн евро из средств Констанс-Банка . Об этом он заявил 30 марта в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении него в Октябрьском районном суде.



Прокурор огласил предъявленные ему обвинения. Речь идет о статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии стороны обвинения, он организовал хищение путем растраты 5 млн евро (371, 9 млн рублей по курсу ЦБ 74,3799 за евро) из средств банка. К хищению, как полагает следствие, он также привлек бизнесмена Эльдара Дыгова. Обвинение считает, что Ебралидзе руководил и контролировал его действия. Сам экс-банкир вину не признает.