Бизнесмену Дыгову продлили арест вслед за его бывшим партнером Ебралидзе

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражей бизнесмена Эльдара Дыгова до 23 марта 2022 года. Об этом 21 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



Там уточнили, что сам предприниматель просил отправить его под домашний арест, однако суд к нему не прислушался. Эльдар Дыгов был председателем правления созданного Александром Ебралидзе Констанс-банка. Самому Ебралидзе, который уверяет, что Дыгов его оговорил, суд также ранее продлил арест.



По версии следствия, с 2014 по 2016 год Ебралидзе и братья Эльдар и Тимур Дыговы вынесли из хранилища банка около 3 млрд рублей, при этом в отчетность вписывались цифры, прикрывавшие недостачу. Тимур являлся руководителем хранилища. Эльдар сознался в хищении.

