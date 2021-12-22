Ебралидзе не смог оспорить свой арест. Не помогли ни голодание, ни плохой русский

Петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе, обвиняемый в хищении 3 млрд рублей, попытался оспорить продление ареста в городском суде, но ничего не вышло. Подробностями рассмотрения апелляционных жалоб 22 декабря поделились в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Сторона защиты утверждала, что Ебралидзе плохо владеет русским, так как является этническим грузином. Поэтому в райсуде было нарушено его право на защиту. Обвиняемый поспорил с адвокатом и заявил, что в силах изъясняться на языке титульной нации. Заседание продолжилось без переводчика. Впрочем, в дальнейшем выяснилось, что Ебралидзе всё же сложно было формулировать свои мысли — всё, что зачитал следователь, сводилось к тому, что был банк, там были деньги, а потом они пропали.

