Ебралидзе не смог оспорить свой арест. Не помогли ни голодание, ни плохой русский

Петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе, обвиняемый в хищении 3 млрд рублей, попытался оспорить продление ареста в городском суде, но ничего не вышло. Подробностями рассмотрения апелляционных жалоб 22 декабря поделились в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Сторона защиты утверждала, что Ебралидзе плохо владеет русским, так как является этническим грузином. Поэтому в райсуде было нарушено его право на защиту. Обвиняемый поспорил с адвокатом и заявил, что в силах изъясняться на языке титульной нации. Заседание продолжилось без переводчика. Впрочем, в дальнейшем выяснилось, что Ебралидзе всё же сложно было формулировать свои мысли — всё, что зачитал следователь, сводилось к тому, что был банк, там были деньги, а потом они пропали.
Кроме того, адвокат указал, что рапорт о задержании был фальсифицирован, а подзащитный голодал 14 часов. Защита настаивала на том, что причастность Ебралидзе подтверждается только показаниями Дыгова, заинтересованного в исходе дела. Отмечено было и то, что суд не стал исследовать материалы дела, а поручил это сделать следователю, который «читает плохо». В конечном счете адвокаты просили отменить постановление и избрать иную меру.
«Я не имею ко всему происходящему никакого отношения. Точка», — сообщил суду Ебралидзе.
Прокурор защиту не поддержал. Городской суд оставил постановление районного суда без изменений.
Ебралидзе и Дыгову вменяют растрату. Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная в его кабинете. В течение месяца после этого Следственный комитет, в компетенцию которого входит проверка причастности к убийствам, о возбуждении уголовного дела не сообщал.