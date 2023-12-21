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    Экс-главу Констанс-Банка Ебралидзе приговорили к трем годам лишения свободы. Его отпустили из-под стражи в зале суда

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    Бывшего руководителя Констанс-Банка Александра Ебралидзе Октябрьский районный суд признал виновным в хищении более 371 млн рублей банковских средств. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 21 декабря, «Фонтанке» сообщила пресс-служба Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

    Иск организации в интересах банка в размере более 371 млн рублей удовлетворили в полном объеме. «Обращено взыскание на имущество осужденного, арестованное в ходе расследования уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.

    Банк России в 2016 году отозвал у Констанс-Банка лицензию, потому что была «выявлена крупная недостача наличных средств».

    Объединенная пресс-служба судов уточнила, что бизнесмена Ебралидзе отпустили из-под стражи в зале суда «в связи с отбытием наказания».

    Предприниматель Александр Ебралидзе был арестован осенью 2021 года. Следствие вменяет ему присвоение и растрату 3 млрд рублей Констанс-Банка. Во время обысков у бизнесмена была обнаружена переписка, которая указывала на осведомленность Ебралидзе о заказных убийствах. Весной 2023 года суд начал рассматривать дело миллиардера по существу.


    Следствие заявляло, что бизнесмен, будучи ключевым акционером, членом совета директоров, фактическим владельцем и конечным бенефициаром Констанс-Банка, в сентябре 2015 года разработал план хищения 5 млн евро наличными из банковского хранилища и привлек к этому председателя правления данной финансовой организации Эльдара Дыгова, с которым его связывали долгие деловые отношения. Обвинение считает, что бизнесмен руководил действиями подчиненного и контролировал их. Сам Ебралидзе вину не признавал.

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    СудХищение денег
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