Экс-главу Констанс-Банка Ебралидзе приговорили к трем годам лишения свободы. Его отпустили из-под стражи в зале суда

Бывшего руководителя Констанс-Банка Александра Ебралидзе Октябрьский районный суд признал виновным в хищении более 371 млн рублей банковских средств. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 21 декабря, «Фонтанке» сообщила пресс-служба Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Иск организации в интересах банка в размере более 371 млн рублей удовлетворили в полном объеме. «Обращено взыскание на имущество осужденного, арестованное в ходе расследования уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.