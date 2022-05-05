Петербургскому бизнесмену Ебралидзе напомнили про долг за землю под Тверью. Суд взыскал с него 286 млн рублей

С иском обратился Александр Брега. В 2019 году он заключил с Ебралидзе договор купли-продажи участка площадью 96 га в Тверской области, за который бизнесмен должен был заплатить 190,5 млн рублей. Продавец свои обязательства полностью выполнил, но денег за землю так и не увидел. Он попросил суд взыскать с покупателя цену участка и неустойку в размере 182 млн рублей.

Куйбышевский райсуд Петербурга взыскал с предпринимателя Ебралидзе, который находится под арестом по делу о хищении, долг за приобретенные им 96 гектаров в Тверской области. Об этом 5 мая сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Представитель Ебралидзе на заседании не стал оспаривать требования истца и признал неисполнение обязательств. Руководствуясь тем, что по закону сумма компенсации должна быть адекватна и соизмерима нарушенному интересу, суд снизил неустойку с 182 до 96 млн рублей и взыскал с бизнесмена в общей сложности 286,5 млн рублей. Дополнительно ему придется оплатить судебные расходы заявителя на 60 тыс. рублей.



Владелец петербургского отеля «Талион» Александр Ебралидзе с конца ноября 2021 года находится под арестом по делу о хищении 3 млрд рублей. В отличие от второго обвиняемого, бывшего председателя правления Констанс-банка Эльдара Дыгова, предприниматель свою вину не признал. Три его адвоката настаивали на оговоре со стороны Дыгова, который таким образом якобы пытается уменьшить свою роль.



Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная следователями в его кабинете. В течение месяца после этого Следственный комитет, в компетенцию которого входит проверка причастности к убийствам, о возбуждении уголовного дела не сообщал.

