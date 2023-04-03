    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    «У него тряслись руки». Свидетель по делу против Ебралидзе рассказал, как в Констанс-банке недосчитались 3 миллиардов

    3328
    4 комментария

    Сотрудник Главной инспекции Банка России, выступающий свидетелем по уголовному делу против петербургского предпринимателя, акционера Констанс-банка Александра Ебралидзе, рассказал о том, при каких обстоятельствах в хранилище финансовой организации недосчитались 2,9 млрд рублей. Его показания 3 апреля прозвучали на заседании в Октябрьском районном суде, где присутствовал корреспондент «Фонтанки».

    Руководитель проверки высшей категории Роман Ковалев рассказал, что 1 августа 2016 года вместе с коллегами из Банка России проводил ревизию в кассовом хранилище банка, в ходе которой было установлено, что там не хватает наличных на сумму 2,9 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

    По словам Ковалева, ревизионная комиссия весь день не могла получить доступ к хранилищу. Это объяснялось тем, что председатель правления банка Эльдар Дыгов забыл оба ключа в своей машине в Финляндии, куда ездил на выходные. Проверяющим пришлось ждать, пока доставят дубликат ключа, хранившийся в другом банке.

    «Перед тем как пойти в хранилище, он нас пригласил к себе в кабинет», — сообщил Ковалев. По его словам, Дыгов сначала просил перенести ревизию на следующий день, но получил отказ, затем хотел обсудить процесс проведения проверки. Для нее комиссии были нужны счетно-сортировальные машины, которые считают деньги и проверяют их подлинность. Однако, по словам свидетеля, Дыгов сказал, что они не понадобятся, «что мы быстро закончим».

    «Удивления у присутствующих сотрудников Констанс-банка, увидевших данную недостачу, не было. При открытии хранилища Дыгов очень нервничал, у него тряслись руки», — зачитал прокурор старые показания Ковалева, которые тот подтвердил на сегодняшнем заседании.

    В день ревизии о причинах недостачи Дыгова не спрашивали, да и сам он не комментировал эту ситуацию. Позже ему было направлено такое требование. Как отметил Ковалев, председатель правления банка «уклонился от ответа на данный вопрос».

    Суд поинтересовался, упоминал ли Дыгов в связи с этой ситуацией фамилию Ебралидзе. Свидетель ответил отрицательно.

    Комиссия установила, что средства из Констанс-банка выводились в течение длительного времени. Предположительно, в течение двух лет с момента предыдущей проверки регулятора, то есть в 2014–2016 годах.

    Помимо этого прокурор зачитал фрагменты из протоколов допросов еще нескольких свидетелей из числа сотрудников ЦБ и АСВ, не явившихся на сегодняшнее заседание. Все они говорили о том, что никто из присутствовавших при ревизии работников Констанс-банка не удивился обнаруженной недостаче.

    Фамилия Ебралидзе прозвучала только в показаниях конкурсного управляющего от АСВ Германа Шубина, который назвал предпринимателя «лицом, оказывающим существенное влияние на деятельность банка». «В этой связи есть основания полагать что Ебралидзе был осведомлен об имеющейся в кассе банка недостаче денежных средств и причастен к действиям по ухудшению финансового положения банка», — предположил тот на одном из допросов.

    Александра Ебралидзе задержали 24 ноября 2021 года, через два дня суд определил его под арест. С тех пор он находится под стражей. Адвокаты предпринимателя настаивали на оговоре со стороны председателя правления Констанс-банка Эльдара Дыгова, который таким образом якобы пытается уменьшить свою роль. Он проходит подозреваемым по другому уголовному делу. Ебралидзе и Дыгову вменяют растрату средств Констанс-банка.

    Уголовное дело против Ебралидзе начали рассматривать по существу 30 марта. Изначально бизнесмену вменялись пять преступных эпизодов, но производство по четырем из них было прекращено за истечением сроков давности.

    По версии следствия, предприниматель, будучи ключевым акционером, членом совета директоров, фактическим владельцем и конечным бенефициаром Констанс-банка, в сентябре 2015 года разработал план хищения 5 млн евро наличными из банковского хранилища и привлек к этому председателя правления данной финансовой организации Эльдара Дыгова, с которым его связывали долгие деловые отношения. Обвинение считает, что бизнесмен руководил действиями подчиненного и контролировал их.

    Ебралидзе не признает вину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close