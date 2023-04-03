«У него тряслись руки». Свидетель по делу против Ебралидзе рассказал, как в Констанс-банке недосчитались 3 миллиардов

Сотрудник Главной инспекции Банка России, выступающий свидетелем по уголовному делу против петербургского предпринимателя, акционера Констанс-банка Александра Ебралидзе, рассказал о том, при каких обстоятельствах в хранилище финансовой организации недосчитались 2,9 млрд рублей. Его показания 3 апреля прозвучали на заседании в Октябрьском районном суде, где присутствовал корреспондент «Фонтанки».

Руководитель проверки высшей категории Роман Ковалев рассказал, что 1 августа 2016 года вместе с коллегами из Банка России проводил ревизию в кассовом хранилище банка, в ходе которой было установлено, что там не хватает наличных на сумму 2,9 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

По словам Ковалева, ревизионная комиссия весь день не могла получить доступ к хранилищу. Это объяснялось тем, что председатель правления банка Эльдар Дыгов забыл оба ключа в своей машине в Финляндии, куда ездил на выходные. Проверяющим пришлось ждать, пока доставят дубликат ключа, хранившийся в другом банке.

«Перед тем как пойти в хранилище, он нас пригласил к себе в кабинет», — сообщил Ковалев. По его словам, Дыгов сначала просил перенести ревизию на следующий день, но получил отказ, затем хотел обсудить процесс проведения проверки. Для нее комиссии были нужны счетно-сортировальные машины, которые считают деньги и проверяют их подлинность. Однако, по словам свидетеля, Дыгов сказал, что они не понадобятся, «что мы быстро закончим».

«Удивления у присутствующих сотрудников Констанс-банка, увидевших данную недостачу, не было. При открытии хранилища Дыгов очень нервничал, у него тряслись руки», — зачитал прокурор старые показания Ковалева, которые тот подтвердил на сегодняшнем заседании. В день ревизии о причинах недостачи Дыгова не спрашивали, да и сам он не комментировал эту ситуацию. Позже ему было направлено такое требование. Как отметил Ковалев, председатель правления банка «уклонился от ответа на данный вопрос». Суд поинтересовался, упоминал ли Дыгов в связи с этой ситуацией фамилию Ебралидзе. Свидетель ответил отрицательно.

Комиссия установила, что средства из Констанс-банка выводились в течение длительного времени. Предположительно, в течение двух лет с момента предыдущей проверки регулятора, то есть в 2014–2016 годах. Помимо этого прокурор зачитал фрагменты из протоколов допросов еще нескольких свидетелей из числа сотрудников ЦБ и АСВ, не явившихся на сегодняшнее заседание. Все они говорили о том, что никто из присутствовавших при ревизии работников Констанс-банка не удивился обнаруженной недостаче.