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    «Суд почти прекратил дело». Ебралидзе вменяют только один эпизод растраты денег Констанс-банка

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    Октябрьский райсуд Петербурга прекратил производство по четырем преступным эпизодам из пяти, которые вменялись бизнесмену Александру Ебралидзе. По ним истекли сроки давности, сообщает 21 марта объединенная пресс-служба судов города.

    Теперь Ебралидзе вменяют один эпизод по делу о растрате средств основанного им Констанс-банка – речь идет о сумме в 5 миллионов евро. Меру пресечения оставили без изменений – фигуранту продлили арест до 30 июля.

    Ранее Ебралидзе обвиняли также по статьям о мошенничестве и отмывании средств. Бизнесмену Эльдару Дыгову, который, как полагает следствие, участвовал в растрате вместе с Ебралидзе, по статье об отмывании добавили эпизодов. Он остается под запретом определенных действий.

    Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

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    Дело ЕбралидзеКонстанс-банк
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