«Суд почти прекратил дело». Ебралидзе вменяют только один эпизод растраты денег Констанс-банка

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил производство по четырем преступным эпизодам из пяти, которые вменялись бизнесмену Александру Ебралидзе. По ним истекли сроки давности, сообщает 21 марта объединенная пресс-служба судов города.



Теперь Ебралидзе вменяют один эпизод по делу о растрате средств основанного им Констанс-банка – речь идет о сумме в 5 миллионов евро. Меру пресечения оставили без изменений – фигуранту продлили арест до 30 июля.

Ранее Ебралидзе обвиняли также по статьям о мошенничестве и отмывании средств. Бизнесмену Эльдару Дыгову, который, как полагает следствие, участвовал в растрате вместе с Ебралидзе, по статье об отмывании добавили эпизодов. Он остается под запретом определенных действий.