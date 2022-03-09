Всё уже украдено до нас. В Петербурге суд не сделал скидку на возраст бизнесмену Ебралидзе, потерявшему 3 млрд

Санкт-Петербургский городской суд оставил в следственном изоляторе миллиардера Александра Ебралидзе. Оспорить арест не помогли ни возраст, ни пошатнувшееся в камере здоровье.
Об очередной попытке Ебралидзе и его защиты оспорить меру пресечения сообщает объединённая пресс-служба судов 9 марта. Предприниматель верен себе и настаивает, что с таинственным исчезновением 3 миллиардов рублей из кассы основанного им «Констанс-банка», о котором стало известно в 2016 году, не имеет ничего общего.
Адвокат подтверждает, что следствию стоило бы пристальнее смотреть на Эльдара Дыгова, председателя правления банка. Он будто бы ещё перед проверкой Центробанка, при которой в хранилище нашлись только остатки валюты, подозрительно много знал.
«Один из свидетелей, как указала защита, сообщил, что 1 августа 2016 года сотрудники ЦБ РФ не смогли вовремя начать проверку хранилища банка, так как Дыгов сообщил, что ключи от помещения он забыл в машине, а машину оставил в Финляндии. Да и проверять нечего, денег в хранилище нет», — ретранслирует пресс-служба судов позицию защиты.
Необходимость смягчить меру Ебралидзе объяснил обострившимися заболеваниями и тем, что ему всё же 66 лет. Горсуд оставил постановление районного суда о страже без изменений.