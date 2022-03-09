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Всё уже украдено до нас. В Петербурге суд не сделал скидку на возраст бизнесмену Ебралидзе, потерявшему 3 млрд

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Санкт-Петербургский городской суд оставил в следственном изоляторе миллиардера Александра Ебралидзе. Оспорить арест не помогли ни возраст, ни пошатнувшееся в камере здоровье.

Об очередной попытке Ебралидзе и его защиты оспорить меру пресечения сообщает объединённая пресс-служба судов 9 марта. Предприниматель верен себе и настаивает, что с таинственным исчезновением 3 миллиардов рублей из кассы основанного им «Констанс-банка», о котором стало известно в 2016 году, не имеет ничего общего.

Адвокат подтверждает, что следствию стоило бы пристальнее смотреть на Эльдара Дыгова, председателя правления банка. Он будто бы ещё перед проверкой Центробанка, при которой в хранилище нашлись только остатки валюты, подозрительно много знал.

«Один из свидетелей, как указала защита, сообщил, что 1 августа 2016 года сотрудники ЦБ РФ не смогли вовремя начать проверку хранилища банка, так как Дыгов сообщил, что ключи от помещения он забыл в машине, а машину оставил в Финляндии. Да и проверять нечего, денег в хранилище нет», — ретранслирует пресс-служба судов позицию защиты.

Необходимость смягчить меру Ебралидзе объяснил обострившимися заболеваниями и тем, что ему всё же 66 лет. Горсуд оставил постановление районного суда о страже без изменений.

Александра Ебралидзе задержали 24 ноября, через два дня суд определил его под арест. Три адвоката предпринимателя настаивали на оговоре со стороны Дыгова, который таким образом якобы пытается уменьшить свою роль. Ебралидзе и Дыговым вменяют растрату. Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная в его кабинете. В течение месяца после этого Следственный комитет, в компетенцию которого входит проверка причастности к убийствам, о возбуждении уголовного дела не сообщал.

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Комментарии (2)

Dmitry Antonov
Делится надо, а не оспаривать арест.
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