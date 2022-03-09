Всё уже украдено до нас. В Петербурге суд не сделал скидку на возраст бизнесмену Ебралидзе, потерявшему 3 млрд

Санкт-Петербургский городской суд оставил в следственном изоляторе миллиардера Александра Ебралидзе. Оспорить арест не помогли ни возраст, ни пошатнувшееся в камере здоровье.



Об очередной попытке Ебралидзе и его защиты оспорить меру пресечения сообщает объединённая пресс-служба судов 9 марта. Предприниматель верен себе и настаивает, что с таинственным исчезновением 3 миллиардов рублей из кассы основанного им «Констанс-банка», о котором стало известно в 2016 году, не имеет ничего общего.



Адвокат подтверждает, что следствию стоило бы пристальнее смотреть на Эльдара Дыгова, председателя правления банка. Он будто бы ещё перед проверкой Центробанка, при которой в хранилище нашлись только остатки валюты, подозрительно много знал.

