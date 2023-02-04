Изображая Раскольникова. У Бога он попросил простить грехи убитой им попадьи, а у следователя — свои

На месте убийства при следственных действиях Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мальчика крестили в том же храме, где он после рьяно служил и замыслил убийство жены священника. «Фонтанка» побывала и в церкви, и на месте смерти, и послушала допрос. Он так истово оправдывает кровь женщины, что еще немного и расписался бы: «Тварь я или право имею».



Его акция возмездия началась в 6 часов утра 3-го февраля. Молодой человек специально пришел в храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» на Обуховской Обороны, изображая уборку по хозяйству. Это потом он начнет убеждать следователя, что таким образом начал создавать себе алиби. Продумал всё не зря.



В причастность Станислава многие его знакомые до сих пор верить отказываются. «Он не мог это сделать, его даже не было там, на Коломенской, — рассказала нашему корреспонденту работница церковной лавки. — Он вчера в храме был, на вечерней службе». То же самое подтвердил и священник, отец Василий: «В первой половине дня Стаса видели в храме. Матушку Нину характеризуют как женщину добрую, отзывчивую, строгую, но по делу».



А около полудня 3-го февраля настоятель отец Георгий позвонил ему по какому-то текущему ремонту и заодно предупредил, что его супруга скоро приедет. Выбор был сделан. Оставалось исполнить. Взяв маску, солнцезащитные очки, заранее припрятанные черные олимпийку и спортивные штаны, черную куртку и нож, попросил своего приятеля, кстати, также работающего при церкви, вызвать такси. Чтобы, знаете, следов в его телефоне не оставалось. Да, еще прихватил полотенце. Это важно для гигиены киллера. Плотная тряпка нужна, чтобы не пораниться, когда лезвие в человека втыкаешь. Размышлял — был грех — про то, как бы задушить, но решил не пачкаться. Пистолета-то не было. Забытый жанр.



Такси его высадило на углу Кузнечного и улицы Достоевского. Вряд ли обратил на это внимание, но двери музея Фёдора Михайловича были открыты. Оттуда дошел до дома 17 по Коломенской.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поднялся на пятый этаж и через пролет стал наблюдать за четвертым этажом, где расположена квартира отца Георгия и его жены. Время — около 15 часов. Наконец, замок двери щелкнул. Нина вышла. На третьем этаже он ее догнал, левой рукой прижал за шею к стене, правой несколько раз ткнул ножом.



На месте убийства при следственных действиях Фото: «Фонтанка.ру» На месте убийства при следственных действиях Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Удар в грудь оказался смертельным. В долгих показаниях он указал на «смягчающее» обстоятельство: когда бил — зажмурился. Ему было не по себе. Практически страдал.

Выбежал из парадной. Пробежав несколько домов, выкинул нож, окровавленное полотенце и куртку в мусорный бак.



На месте, где Леденев выкинул одежду и нож Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Конспиратор, будто не в первый раз. Ну а потом вновь через того же товарища взял такси обратно до храма.

Зовут человека Станислав. По фамилии — Леденев. Ему 27. Единственный ребенок в семье. Родители крестили его именно в этом храме. И школу он окончил рядом, а потом решил стать государственником. Для чего окончил Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии. Так что образование высшее. Правда, после диплома работал в коммерческой фирме. Карьера не задалась, и в 2016-м году обратился к православию — стал помощником настоятеля.



С этого момента и начинаются его философские мучения. Дело в том, что Станислав сошелся с Надеждой, что также служила в приходе. Ее можно назвать бухгалтером. По его глубоко внутреннему убеждению, вкалывали они много, а получали мало. Так родились мысли, мол, настоятель гребет лишь в свою сторону — дачу, между прочим, в Вырице строит. К тому же матушка Нина — жена священника оказалась с норовом. Слишком много давала указаний, порой грозилась выгнать. Станислав начал брать себе из пожертвований то, что ему не причитается. И всё было улеглось, но попадья что-то заподозрила и начала отсматривать камеры внутреннего видеонаблюдения. Запахло провалом.

Станислав сам себя убедил, что под него и его женщину роют, обращаются с ними несправедливо и неправедно, а значит, жена настоятеля ненормальная. А если ненормальная, то он имеет право отправить ее на небеса.



Когда оперативники уголовного розыска, буквально часа через три, пришли за Леденевым прямо в храм, то он особо не отпирался. Еще в служебной машине, пока его везли, начал чуть ли не доказывать свою правоту. Сетовал, мол, как же так его сразу нашли. Какая-то в этом есть несправедливость. Куда только Бог смотрит.

Муж убитой — отец Георгий утром в субботу, 4-го февраля, в храме не появился. Но службы идут по расписанию: в «Куличе и Пасхе» четыре священника. Они сменяют друг друга. О трагедии в храме узнали от матери жены настоятеля: она позвонила в слезах и сказала, что ее дочери больше нет. Когда будут отпевать матушку, пока неизвестно. Отец Георгий еще не связывался со своими по приходу. Даже в закрытом чате, где священники «Кулича и Пасхи» обмениваются сообщениями, он ничего не написал.

«Первым, кому отец Георгий позвонил, узнав о смерти жены, был Станислав Леденев», — говорит отец Василий. Настоятель Георгий попросил своего помощника заказать панихиду по матушке Нине. Леденев отстоял всю вечернюю службу как ни в чем не бывало, рассказал батюшка. «Не может же быть, чтобы человек так играл», — буквально крестится священник.



Венера Галеева, Татьяна Востроилова, Татьяна Цыпуштанова, «Фонтанка.ру»

