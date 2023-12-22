Незакрытый Гештальт. Обвинение выложило все, что может служить доказательством вины Треповой* в теракте

Множество самых разных экспертиз провело следствие по делу о теракте на Университетской набережной. Свидетелей искали по нескольким регионам и даже в даркнете.



Александр Коряков/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Обвинение по делу о теракте на Университетской набережной уложилось в 17 заседаний, почти каждое из которых длилось порядка пяти часов. Следствие проделало огромную работу, но прямым текстом версию Дарьи Треповой* опровергла только психолог Следственного комитета.



Первая неделя заседаний ушла на то, чтобы допросить потерпевших и огласить их показания. «Фонтанка» подробно писала о том, что они говорили — в кафе Пригожина на Университетской набережной вечером 2 апреля собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Трепова представилась Настей, сказала, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из соображений безопасности. После шутки про возможную бомбу военкор ответил: «Вот и проверим», девушка вручила ему бюст, Татарский попросил остаться рядом с ним, Трепова села в ближайшее свободное кресло не на сцене, объяснив, что стесняется. Затем раздался взрыв.



Из 83 человек, которые были в зале, вред здоровью установлен почти у половины, в тяжелом состоянии оказались пятеро. В основном это проблемы с глазами. Сама Трепова получила минновзрывную травму — точечная перфорация левого уха оценивается как вред здоровью средней степени тяжести.

Со слов свидетелей известно, что Трепова придерживалась оппозиционных взглядов с 2014 года. В 2022 она познакомилась с живущим на Украине журналистом Попковым через «Твиттер». Ему якобы понравилась какая-то шутка девушки и он оценил ее слог. Попков позвал Трепову в Киев, где он организовал школу журналистики. До прибытия в украинскую столицу Попков дал задание девушке писать на отвлеченные темы, такие как сравнение Москвы и Петербурга. Статья с такой тематикой была найдена в почтовом ящике Треповой, речь в ней шла о билбордах в двух городах на тему СВО.



Попков познакомил Трепову с человеком под ником Гештальт. Именно через этот аккаунт подсудимая получала указания. Следствие нашло человека, который через даркнет предлагал аренду «левых» мобильных номеров, которые использовались Гештальтом. Судя по всему, личность этого куратора не установлена. Одна из свидетельниц слышала, как Трепова разговаривала с этим человеком. Она отметила сильный украинский акцент.

11 февраля Трепова по заданию Гештальта поехала в Омск на встречу Татарского с местными поклонниками его творчества. В начале марта она сняла квартиру в Москве. 3 марта посетила книжную лавку «Листва», в которой проходила презентация книги «Воскресшие на Третьей мировой». После мероприятия она попросила сотрудника магазина сфотографировать ее с книгами Татарского. В этот период уже существовал телеграм-канал «Осколки святых чудес», который якобы администрировался Треповой. Известно, что в ней публиковались снятые ей по заданию Гештальта фото, после взрыва они были удалены. За рекламу этого канала несколько сообществ получили деньги. Треповой было придумано амплуа художницы из Петербурга по имени Анастасия Криулина. Это реально существующая девушка. С Треповой их объединяет подписка на группу магазина винтажной одежды, в котором раньше работала подсудимая.



8 марта Трепова получила в Москве бюст, который был ей отправлен через курьерскую доставку. Две подруги Треповой сообщали, что подсудимая говорила им о том, что в бюсте прослушка. Одна из них даже трясла коробку и отметила, что к статуэтке Трепова отнеслась небрежно. С подругой Трепова обсуждала, что не понимает, почему нельзя было подарить бюст с прослушкой в Москве. Девушкам казался неубедительным аргумент о том, что в столице Татарский может его забыть на встрече, а из Петербурга обязательно заберет. Они обсуждали, что можно было бы подарить статуэтку и лично. Также со слов свидетеля известно, что Трепову беспокоила судьба Татарского — сперва прослушка, а потом, может, его «захотят убрать».



Затем подсудимая в типографии заказала и получила открытки. 27 марта Трепова вновь пришла в «Листву» и предложила администратору несколько на реализацию и уточнила, что деньги с продажи нужно отправить на нужды СВО. 28 марта Трепова посетила встречу Татарского со сторонниками в Российском новом университете в Москве. Там она подарила военкору пару тех же открыток, Татарский ее запомнил. 30 марта Трепова в пункте выдачи заказов СДЭК в Москве получила водительское удостоверение на имя Криулиной.

31 марта Трепова посетила в Подмосковье священника и попросила его о молитве за удачное путешествие. Со слов девушки он понял, что она собиралась ехать на территорию Украины. Той же ночью она с помощью сервиса «БлаБлаКар» уехала в Петербург. Посетила семейное мероприятие, заселилась в квартиру недалеко от кафе и пригласила на ночевку подругу. Девушки позавтракали и разъехались около 11 утра 2 апреля.



Куда конкретно потом поехала Трепова, из представленных доказательств не ясно, но известно, что около трех часов дня девушку с Московского шоссе забирал таксист и привез обратно на Васильевский остров. Он отметил, что от пассажирки пахло костром, а перед посадкой в машину она вроде как случайно встретилась с пожилой женщиной, с которой явно была знакома. В 16:05 Трепова уже была в салоне красоты и делала укладку. Сотрудница салона также отметила, что от девушки пахло дымом.

В кафе она пришла примерно в 17:15. Взрыв раздался в 18:11. Трепова вышла из кафе, Гештальт заказывал ей такси, по пути девушка заходила в два салона красоты с просьбами зарядить телефон. Около девяти вечера она на Стачек купила новый телефон и уже оттуда поехала на квартиру к Касинцеву.

После взрыва троим свидетелям Трепова сказала, что ее подставили. «Лучше бы я там умерла», — писала девушка своей подруге. Касинцеву же она сообщила, что является политактивисткой и ей нужно убежище.



Ночью молодой человек по сети общался с друзьями, они обсуждали новости о взрыве, так как в СМИ сообщалось о связи Треповой с их общим другом и одногруппником Дмитрием Рыловым. Он уехал из России осенью 2022 года и придерживался оппозиционных взглядов. Вместе с Треповой его задерживали на митинге в конце февраля 2022 года. Известно, что пара была жената, но как будто бы фиктивно. При этом они общались, примерно за месяц до взрыва Трепова писала, что у нее подготовка «ко дню икс», — видимо, как раз тогда она получила бюст. После теракта именно Рылов помогал ей найти укрытие.

Около шести утра первые оперативники приехали на Федора Абрамова. Известно, что в квартиру Касинцева заглядывали минимум 4 раза, молодому человеку показывали портрет разыскиваемой. Во все визиты он говорил, что понятия не имеет, о ком речь, и даже предлагал оперативникам осмотреть его квартиру. Затем он спустился в холл первого этажа и вновь был опрошен сотрудником полиции. Поведение Касинцева показалось ему подозрительным, поэтому он попросил его вернуться в квартиру, после чего уже была обнаружена Трепова.



Следствие установило, что СВУ представляло из себя начиненную гексогеном бомбу. Оно приводилось в действие по радиоканалу, было оборудовано GPS-трекером, литий-ионными батарейками и неодимовым магнитом. Эксперты с подобными механизмами уже сталкивались. Бомба была приведена в действие путем вызова на номер эстонского оператора связи. Вмонтированную в конструкцию сим-карту активировали около 11 утра 2 апреля.

Из съемной квартиры Треповой на В.О. был изъят кусок пенопласта, на котором были обнаружены следы подсудимой и неустановленного мужчины. Также хозяин квартиры выдал следствию некий «круглый предмет с магнитными свойствами». В телефоне девушки было найдено видео, на котором его автор демонстрирует, как оторвать ленту и пенопласт от бюста. Следы взрывчатки были обнаружены на одежде Треповой из кафе, но на смывах ладоней и срезах ногтей гексоген не нашли.



Единственное в деле доказательство, которое прямо указывает на осведомленность Треповой о взрывчатке, это справка от психолога СК. Как писала «Фонтанка», специалист заявила, что уничтожила протокол беседы с Треповой и фактически ничего, кроме слов самого психолога, его истинность не подтверждает. Сама же подсудимая своими вопросами и реакциями давала понять, что психолог может быть не совсем искренней. Адвокат Треповой Даниил Берман отмечал, что справка получена «с грубейшими нарушениями УПК».

Известно, что бюст Треповой передал Юрий Денисов, он гражданин Украины. Мужчина приехал в Москву в 2022 году вместе с бывшей женой. Родственница этой женщины сообщила следствию, что Денисов вроде как бывший сотрудник правоохранительных органов ДНР. После непродолжительного времени в российской столице, Денисов с бывшей женой уехали в Латвию, но там они окончательно разругались. Свидетель слышала, что он якобы уехал в Киев и был зачислен в какие-то войска. Не позднее февраля 2023 года Денисов снова приехал в Москву.



Известно, что он снял квартиру и купил за 85 тысяч рублей «ВАЗ». Автомобиль позже найдут на парковке в Подмосковье, из него изымут микросхемы, коврик и изоленту. Смысл покупки, равно как и получение Треповой поддельных прав, неясен.



Также известно, что Денисов постоянно по поддельным документам что-то отправлял через СДЭК, приобретал в месяц по 50–100 сим-карт. 8 марта он упаковал бюст в подарочную упаковку и на такси вместе с цветами отправил его Треповой. Одному из риэлторов Денисов сообщал, что якобы устроился охранником к Олесе Судзиловской. Свидетели описывают его как крупного, пузатого и темноволосого мужчину без акцента. 3 апреля он сел на рейс в аэропорту Домодедово и улетел в Турцию. Денисов и Трепова, судя по представленным доказательствам, друг с другом не разговаривали и не встречались.



Связь Треповой с «навальнистами» или какими-то другими движениями, о которой с самого начала говорило следствие, обвинением не раскрыта.

