С половиной миллиарда и условным сроком. С чем экс-чиновник Слабиков вышел из суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Бывший глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков вышел из уголовного процесса с точки зрения сторонних наблюдателей победителем — 4 года условно при сумме ущерба более чем в пять миллиардов рублей. Вопрос с компенсацией и субсидиарной ответственностью открыт.

Пока что полумиллиардер

Весной 2018 года ФСБ и экономическая полиция «удачно зашли» в квартиры Григория Слабикова и его семьи. Из всех щелей на оперативников валился кеш, драгоценности и чего только еще не было. Как писала «Фонтанка», при обысках оперативники с удивлением чесали в затылках. Пачки денег выглядели так, как будто не особо интересовали их хранителей. Резинки, обтягивающие купюры, настолько высохли от времени, что рвались при вскрытии. В итоге из жилья Слабиковых и банковских ячеек вынули два с лишним миллиарда, часть из которых чиновник раскрыл добровольно.



Деньги похищали у СРО «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс» с 2009 по 2017 год. Их переводили на счета «Норд-Вест Капитала», а уже оттуда растаскивали по подконтрольным фирмам-однодневкам. Сообщалось, что существенная часть суммы осела в Испании.

Слабиков после задержания в мае 2018 года вину не признавал, как и его дочь Елена. Через два месяца в изоляторе он сообщал суду, что уже все признает, раскаивается и готов понести любое наказание. Еще через два месяца под домашний арест перевели Елену. В тот момент родственники рассказали следствию, где лежат еще 500 миллионов. Под конец 2018-го Слабиков объяснял, что принял меры к возмещению ущерба и активно сотрудничает со следствием. При очередном обжаловании меры, а Слабиков сразу просился домой, его адвокаты сообщили суду, что чиновник отдал «все до копейки». По весне на очередное продление пришли представители потерпевших СРО. Они просили освободить обвиняемого из СИЗО. В июле он добился своего.



Только к октябрю 2020 года дело дошло до суда. Фигуранты просили об особом порядке, но им отказали. Зато все шестеро оказались ограничены подпиской о невыезде и еще через три года — условно осужденными.

Лично Слабикова обвиняли в том, что он покровительствовал бизнесменам, за вознаграждение предупреждал их о проверках, а также содействовал включению в реестр СРО нужных компаний. Сообщалось, что чиновнику досталось до четверти от суммы ущерба.

Фраза «общее покровительство» есть в статье 290 УК, получение взятки, но Слабикова привлекли за мошенничество. Как правило, на языке следствия это значит, что реального покровительства чиновник оказывать не мог. Мошенничество расследует МВД, а взятка — удел Следственного комитета.



Судя по всему, следствие не стало разграничивать, кто из фигурантов и сколько от пяти миллиардов отщипнул, а подсудимые как бы признали вину в общем — отношение имел, незаконную прибыль получал, а сколько именно — ну какая, в общем-то, разница?



Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Известно, что Слабиков и его дочь добровольно выдали в качестве компенсации материального вреда 429 миллионов рублей, то есть меньше 10% от ущерба. Не исключено, что этого с чиновника хватит. При таком раскладе — признание вины, раскаяние, возмещение вреда и рядовое членство в ОПГ — условный срок соответствует общепринятой судебной практике и не является чем-то из ряда вон выходящим.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов, приговором снят арест почти с полумиллиарда рублей из того, что было найдено у Слабиковых, Елене велено вернуть снегоход. Квартиры, земельные участки и пара машин остальных фигурантов тоже свободны. Потерпевшим зачислят на счета 429 млн, которые добровольно были возмещены Слабиковыми и отданы СРО на ответственное хранение.



Два Алексея и СРО

Всего в основном деле 10 фигурантов. Вместе с экс-чиновником судили Алексея Барсова, Екатерину Гольцеву, Юлию Каменскую и Дмитрия Пронина, им отведена второстепенная роль, как и Слабиковым. Бухгалтер Гольцева, как писала «Фонтанка», является супругой одного из организаторов ОПГ. На днях ей вернули арестованный по уголовному делу «Мазерати». Каменская, бизнес-партнер того же организатора, настаивала, что не вступала в сговор и только выполняла свою работу, вину не признала.



Главные же злодеи — два Алексея, Елисеев и Шувалов. Немного окунемся в историю.

СРО начали свое существование в 2010 году, затея была благой: чтобы строители самоорганизовались и друг друга контролировали, а Ростехнадзору меньше головной боли с разрешениями — только знай теперь, что веди реестр. Члены СРО обязаны скидываться на всякие обязательные платежи и разово в так называемый компенсационный фонд. Из него, по задумке законодателей, покрываются все убытки из-за возможных ошибок строителей. На сегодняшний день минимальная сумма взноса в фонд — 50 тысяч рублей для проектировщиков и 100 для строителей. Забрать эти деньги нельзя, но они могут «переехать» со своей компанией в другую СРО.



С самого начала нововведение критиковалось игроками рынка как потенциально мошенническая схема. Только через несколько лет после начала работы саморегулируемой системы на государственном уровне был введен запрет на пользование деньгами компенсационного фонда. Однако на каждый запрет есть лазейка — например, перевести деньги на счет доверительного управления.

В год начала деятельности СРО бывший вице-президент «Ганзакомбанка» Елисеев и предприниматель Шувалов зарегистрировали в Петербурге три такие организации: в области строительства — «Строительный ресурс», инженерных изысканий — «Стандарт-Изыскания», архитектурно-строительного проектирования — «Стандарт-Проект» (по тексту далее для краткости «Ресурс», «Изыскания» и «Проект»).

Фактически Шувалов входил в состав советов всех трех СРО, а Елисеев создал акционерное общество «Норд-Вест Капитал». Эта управляющая компания аккумулировала на своих доверительных счетах деньги СРО, как бы с целью их сохранить и приумножить. Примерно за полгода до задержания Слабикова по адресам этих организаций прошли обыски. На тот момент, писала «Фонтанка», в «Проекте» было 2100 членов, в «Изысканиях» 1200, а в «Ресурсе» 100 компаний, хотя незадолго до обысков — 4000 тысячи. Сообщалось, что фирмы оттуда вывели без ведома владельцев, якобы готовясь к искусственному банкротству.



На Елисеева в Испании в 2012 году была зарегистрирована компания, связанная еще с одним юридическим лицом по тому же адресу, — Standartinvest costablanca. В Петербурге существовал ее клон, ООО «Стандартинвест Костабланка». По месту его регистрации ранее находилось АО «Финансовая компания "Стандартинвест"», гендиректором которого был Марат Каюмов — ранее руководитель «Изысканий». Каюмов три года назад получил свой условный срок за те же проделки с деньгами СРО.

Елисеев с началом обысков осел в Испании. В 2018 году его задержал Интерпол, еще через пару лет он был экстрадирован. Экс-банкир не признал вину и получил шесть лет колонии летом 2022 года.

Шувалова тоже судили отдельно. Известно, что он активно сотрудничал, назвал следствию все интересующие детали, просил и получил особый порядок в суде. Его также сочли причастным к хищению 5,6 миллиарда, но и выделили «индивидуальный» ущерб — ему лично вменили хищение 150 млн рублей, которые он легализовал через подставные компании и купил себе дорогую машину.



Еще один фигурант, Игорь Тумин, в розыске.

Круговорот миллиардов

Судом по делу Слабикова по праву признаны гражданские иски от потерпевших СРО — за «Проектом» на 909 миллионов рублей, за «Изысканиями» на 144,3 млн, за «Ресурсом» на 4,3 миллиарда. Их рассмотрение еще впереди. При этом Красногвардейский районный суд уже решил судьбу такого же иска к Каюмову.

Истцом выступил конкурсный управляющий по банкротному делу «Ресурса» Дмитрий Горлачев. СРО признана несостоятельной в сентябре 2020 года, затем начался долгий и все еще не завершенный процесс формирования конкурсной массы, установления очереди за деньгами и лиц, с которых суммы требований должны быть взысканы.

Решением суда с Каюмова велено взыскать примерно 5,3 миллиарда — суммы несколько отличаются от тех, что прописаны в решении суда по делу Слабикова, но порядок почти тот же. Он пытается обжаловать иск. Адвокат, который представлял его интересы в этом процессе, сообщил «Фонтанке», что на сегодняшний день нет вступившего в силу решения по этому делу. Все оставшиеся 9 фигурантов проходят как третьи лица.



В реестр требований кредиторов, судя по данным «Спарк», включены 8,8 миллиона от ряда строительных компаний — видимо, это как раз те суммы, которые они платили в компенсационный фонд.

Конкурсный управляющий Горлачев подал заявление на привлечение к солидарной субсидиарной ответственности восьми фигурантов, исключая Тумина и Каюмова. К Слабиковым и компании у него требование на 4,3 миллиарда. На сегодняшний день оно пока не удовлетворено. Управляющему удалось добиться признания недействительным соглашения о добровольном возмещении вреда между Слабиковыми и тремя потерпевшими в части распределения между ними 429 миллионов. По всем решениям всех судов больше всего похитили из ныне банкротного «Ресурса», но в соглашении Слабиковы отдавали ему только 25 процентов от суммы. Почти половина полагалась «Изысканиям» и еще 80 миллионов «Проекту». В уголовном деле сумма распределена так, как кажется правильным Горлачеву.

УК «Норд-Вест Капитал» тоже была признана банкротом. На нее не зарегистрировано недвижимости, техники или машин. На счетах 6800 рублей, ценных бумаг тоже нет. Судя по последнему из решений арбитражных судов от лета этого года, с Шувалова, Елисеева, Тумина, Гольцевой и Каменской взысканы 3,6 миллиарда в пользу «Ресурса», 796 миллионов в пользу «Проекта» и 5 миллионов в пользу самой УК.

Все, кроме Тумина, признаны банкротами — у него на счетах не нашлось активов, даже чтобы финансировать процедуру. У Каменской в собственности нашли «Рендж Ровер» 2012 года выпуска, у Шувалова ничего нет, кроме жены и ребенка. В решении по Гольцевой ничего не сказано о ее имуществе, но «Мазерати» суд по уголовному делу ей вернул. По Елисееву идет борьба, кредиторы убеждены, что кое-что на иностранных счетах могло и заваляться.



Судя по приговору, деньги Слабиковых были арестованы в размере полумиллиарда. Где остальное, история пока что умалчивает.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

