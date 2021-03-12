бывший глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков в зале суда



автор фото Валентин Илюшин / 47news / архив

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В Петербурге деньги из фигурантов дела о мошенничестве с деньгами СРО вытряхивает конкурсный управляющий. Компания «Норд-Вест Капитал», которая пропускала через себя взносы строителей, признана банкротом без хоть сколько-то приличной суммы на счетах. Покрыть требования кредиторов должны пять человек. Среди них нет экс-руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, и найденные у него банкноты, золото и прочие роскошества могут остаться при нем.

Слабиков, его дочь Елена и несколько коммерсантов обвиняются в хищении 5,6 млрд рублей, принадлежавших саморегулируемым организациям (СРО). По мнению обвинения, главе Северо-Западного Ростехнадзора отчислялись 20–25 % преступного дохода.



С 2009 по 2017 годы «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания» аккумулировали деньги членов СРО в компенсационных фондах. Такую кубышку предусматривает закон на случай, если со строителями случится неприятность. Реестр СРО ведет Ростехнадзор.

Деньги из компенсационных фондов переводились в УК «Норд-Вест Капитал», которая должна была приумножить накопления или по меньшей мере сохранить. На поверку она оказалась дырявым кошельком. Средства из УК, по версии следствия, переводились на фирмы-однодневки.

Управляющую компанию признали банкротом. На нее не зарегистрировано недвижимости, техники или машин. На счетах 6800 рублей, ценных бумаг тоже нет.

Рассматривая банкротное дело, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти разрешил спор по заявлению конкурсного управляющего Андрея Колина. К субсидиарной ответственности привлечены пять коммерсантов, которые имели отношение к банкротству УК. Солидарно с них должны быть взысканы 4,4 млрд рублей.

«По сути компанию «Норд-Вест Капитал» ответчики использовали как «транзит» между СРО и компаниями-однодневками», — отметил Колин, коротко повторив фабулу уголовного дела.



Из 47 фирм найти хоть что-то удалось только в ООО «Аркон», где осели ушедшие со счета «Норд-Веста» 38 млн. Этот перевод был выделен в уголовное дело, виновной признали Екатерину Дмитриеву, она получила 4 года условно. Конкурсный управляющий пытается вернуть деньги через объявление сделки недействительной.

Среди пятерых ответчиков значится Алексей Елисеев. Он считается организатором преступной схемы. В ноябре прошлого года Генпрокуратура сообщила об экстрадиции Елисеева с испанского курорта, где он находился с момента возбуждения уголовного дела в 2017 году. Роль ответчика в Арбитражном суде он оспаривал, отрицая причастность к контролю УК и влиянию на руководство. Это опровергается уголовным делом, свидетельскими показаниями и диспропорцией: имущество у Елисеева есть, а официальный доход отсутствует. Акциями УК владеет «ФК «СтандартИнвест», половина доли в которой принадлежит супруге Елисеева.

Алексей Шувалов был председателем совета директоров СРО «Строительный ресурс», потерявшей 3,6 млрд рублей. Бизнесмен признал вину в мошенничестве и легализации преступных доходов. Взыскивать пропавшие деньги арбитраж пытается и с супруги Шувалова — Екатерины Гольцевой.



Среди ответчиков — учредитель ЗАО «Консалт РУ» и акционер ЗАО «РИБЭС» Юлия Каменская. Обеим компаниям принадлежали акции «Норд-Вест Капитала».

Игорь Тумин с 2010 года и до банкротства был директором УК. Его портрет можно найти в базе розыска.



Фото: скриншот из базы «Розыск» Поделиться Поделиться







Григорий и Елена Слабиковы в списке ответчиков отсутствуют. Взыскатели не предъявляют к ним требования. Слабиковы после задержания добровольно выдали 426 миллионов рублей, расплатившись с СРО. Эта сумма поразительно похожа на изъятую при очередном обыске у экс-чиновника.

По такой же схеме освободился от претензий бывший глава СРО «Стандарт Изыскания» Марат Каюмов. В 2018 году он открыл для следствия банковскую ячейку, в которой лежали 811 тысяч долларов, и больше ничего не должен. Наказание ему назначили условное.

СРО могут не вернуть миллиарды. Арестованного у ответчиков имущества, скорее всего, едва хватит на покрытие 10 процентов от общей суммы требований. Споры о том, что подлежит аресту и дальнейшей реализации, тоже присутствуют. Например, Гольцева написала в отзыве, что все ее имущество было приобретено раньше, чем появилась «Норд-Вест Капитал». Выписки из Росреестра говорят об обратном — три участка под Петербургом кадастровой стоимостью полтора миллиона рублей зарегистрированы в 2014–2015 годах. Конкурсный управляющий также сослался на протокол допроса Гольцевой, из которого следует, что у нее в собственности Maserati Quattroporte и таунхаус в Испании.



Слабиков пережил волну популярности после обысков по квартирам его родных. Деньги, брендовые часы, так и не распакованные украшения практически сыпались из шкафов, а общая сумма найденного росла по экспоненте.

Фото: из архива Фото: из архива Поделиться Поделиться







Новости закончились на трех миллиардах. Больше года он провел в СИЗО, вызволять его пытались сами потерпевшие. Мытарства в Крестах прекратились в июле 2019 года, а в октябре 2020 на свободе оказались все фигуранты. По версии следствия, Слабикову доставалось около 25% преступного дохода. В обмен он якобы покровительствовал организаторам схемы с высоты кресла федерального чиновника. Дело передали в суд минувшей осенью, но что с ним там происходит остается тайной. Судья Лариса Бражникова сослалась на мнение прокурора и отказала в трансляции процесса. Судя по карточке дела, с назначения первого заседания ничего существенного так и не произошло. По очереди болели фигуранты, адвокаты, судья.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

