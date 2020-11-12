Суд заперся с миллиардами Слабикова. Процесс не будет транслироваться по просьбе прокурора

Фото: «Фонтанка.ру»

Уголовное дело бывшего главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова о хищении пяти миллиардов рублей рассмотрят за закрытыми дверями. Дзержинский районный суд отказал объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в трансляции заседаний в Интернете.

«После многочисленных запросов СМИ мы направили заявление в Дзержинский райсуд о фото- и видеосъемке и трансляции в сети Интернет. 12 ноября мы получили отказ», — сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе.

В своем ответе судья Лариса Бражникова ссылается на мнение прокурора и личную и семейную тайну фигурантов. Единственное, что она разрешила, — провести протокольную съемку зала перед следующим заседанием, 7 декабря.



Трансляция в Сети — единственный способ обеспечить гласность в период ограничений. Процесс Слабикова планировалось освещать по аналогии с делом историка Соколова, убившего и расчленившего аспирантку СПбГУ. Рассматривающий его Октябрьский райсуд оставил процесс открытым, несмотря на обилие личных и семейных тайн.

Оградив публику от «богатейшего» процесса года, Дзержинский райсуд подтвердил реноме «государства в государстве», как его давно прозвали в журналистской среде.

Тактику работы с прессой в Дзержинском суде определяют 66-летний председатель Виктор Шашкин, его помощник Елена Красоткина и зампред по уголовным делам Наталья Соболева.

В прошлом году указом президента полномочия Шашкина были продлены до достижения им предельного возраста пребывания в должности судьи. Он составляет 70 лет.

В июле 2020 года Виктор Шашкин единственным из председателей районных судов не возобновил допуск слушателей после снятия ограничений Верховным и Санкт-Петербургским городским судами.

Ответственной за связи со СМИ в Дзержинском райсуде Елене Красоткиной принадлежит крылатая фраза: «Ой, давайте без УПК», произнесенная в день арестов подозреваемых в подготовке теракта. Так она мотивировала закрытие заседаний по негласной просьбе сотрудников ФСБ.



Винить Елену Красоткину в симпатиях к спецслужбе нельзя, они сплетены родственно. Супруг помощника председателя служит в УФСБ. В 2019 году Красоткина претендовала на должность судьи Дзержинского районного суда, следует из документов квалификационной коллегии судей Петербурга. На пути стоял прямой конфликт интересов — дела УФСБ относятся к территориальной подсудности Дзержинского. Спорный момент помогли разрешить представленные в квалифколлегию сведения о службе супруга Красоткиной в войсковой части Минобороны. Ее кандидатуру на местном уровне рекомендовали к назначению.

После петербургского фильтра документы ушли в Москву, где судейская карьера закончилась на взлете. Кроме соответствия профподготовки и отсутствия конфликта интересов на потенциальной должности, будущих судей примеряют к высоким стандартам морали и нравственности. Елена Красоткина осталась помощником председателя.

Помощник председателя Дзержинского районного суда Елена Красоткина Фото: соцсети

При молчаливом согласии Красоткиной в октябре прошлого года корреспондента «Фонтанки» охранявшие наркодилера Понеделко оперативники полиции подвергли словесному прессингу, а зампредседателя Наталья Соболева произнесла еще одну симпатичную фразу: «У нас заседание открытое, но без посторонних».



Виктор Шашкин и Елена Красоткина вместе работают с 2013 года. Соболева присоединилась к ним чуть позже, в 2016-м, имея в анамнезе успешный опыт по изгнанию журналистов с бронебойным доводом: «Я так решила». В 2017 году Дзержинский райсуд просто забаррикадировался, рассматривая дела задержанных оппозиционеров, а в 2018-м по распоряжению Шашкина и Красоткиной журналистов выгоняли из здания. Отказ объединенной пресс-службе судов в интернет-трансляции можно считать венцом кулуарной политики — или просто ее продолжением.

Григорий Слабиков, его дочь Елена и еще четверо подсудимых обвиняются в хищении 5,6 миллиарда рублей с 2009-го по 2017 год. Деньги принадлежали строительным компаниям, отправлявшим обязательные взносы в саморегулируемые организации (СРО). Их контролировали соучастники Слабикова, считает обвинение. Взносы перекачивались на счета подставных фирм. Руководитель одной из СРО, Марат Каюмов, заключил сделку со следствием и получил три года условно.



Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»