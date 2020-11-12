FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 18:10
4
Печать

Суд заперся с миллиардами Слабикова. Процесс не будет транслироваться по просьбе прокурора

Фото: «Фонтанка.ру»

Уголовное дело бывшего главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова о хищении пяти миллиардов рублей рассмотрят за закрытыми дверями. Дзержинский районный суд отказал объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в трансляции заседаний в Интернете.

«После многочисленных запросов СМИ мы направили заявление в Дзержинский райсуд о фото- и видеосъемке и трансляции в сети Интернет. 12 ноября мы получили отказ», — сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе.

В своем ответе судья Лариса Бражникова ссылается на мнение прокурора и личную и семейную тайну фигурантов. Единственное, что она разрешила, — провести протокольную съемку зала перед следующим заседанием, 7 декабря.

Трансляция в Сети — единственный способ обеспечить гласность в период ограничений. Процесс Слабикова планировалось освещать по аналогии с делом историка Соколова, убившего и расчленившего аспирантку СПбГУ. Рассматривающий его Октябрьский райсуд оставил процесс открытым, несмотря на обилие личных и семейных тайн.

Оградив публику от «богатейшего» процесса года, Дзержинский райсуд подтвердил реноме «государства в государстве», как его давно прозвали в журналистской среде.

Тактику работы с прессой в Дзержинском суде определяют 66-летний председатель Виктор Шашкин, его помощник Елена Красоткина и зампред по уголовным делам Наталья Соболева.

В прошлом году указом президента полномочия Шашкина были продлены до достижения им предельного возраста пребывания в должности судьи. Он составляет 70 лет.

В июле 2020 года Виктор Шашкин единственным из председателей районных судов не возобновил допуск слушателей после снятия ограничений Верховным и Санкт-Петербургским городским судами.

Ответственной за связи со СМИ в Дзержинском райсуде Елене Красоткиной принадлежит крылатая фраза: «Ой, давайте без УПК», произнесенная в день арестов подозреваемых в подготовке теракта. Так она мотивировала закрытие заседаний по негласной просьбе сотрудников ФСБ.

Винить Елену Красоткину в симпатиях к спецслужбе нельзя, они сплетены родственно. Супруг помощника председателя служит в УФСБ. В 2019 году Красоткина претендовала на должность судьи Дзержинского районного суда, следует из документов квалификационной коллегии судей Петербурга. На пути стоял прямой конфликт интересов — дела УФСБ относятся к территориальной подсудности Дзержинского. Спорный момент помогли разрешить представленные в квалифколлегию сведения о службе супруга Красоткиной в войсковой части Минобороны. Ее кандидатуру на местном уровне рекомендовали к назначению.

После петербургского фильтра документы ушли в Москву, где судейская карьера закончилась на взлете. Кроме соответствия профподготовки и отсутствия конфликта интересов на потенциальной должности, будущих судей примеряют к высоким стандартам морали и нравственности. Елена Красоткина осталась помощником председателя.

Помощник председателя Дзержинского районного суда Елена Красоткина
Помощник председателя Дзержинского районного суда Елена КрасоткинаФото: соцсети

При молчаливом согласии Красоткиной в октябре прошлого года корреспондента «Фонтанки» охранявшие наркодилера Понеделко оперативники полиции подвергли словесному прессингу, а зампредседателя Наталья Соболева произнесла еще одну симпатичную фразу: «У нас заседание открытое, но без посторонних».

Виктор Шашкин и Елена Красоткина вместе работают с 2013 года. Соболева присоединилась к ним чуть позже, в 2016-м, имея в анамнезе успешный опыт по изгнанию журналистов с бронебойным доводом: «Я так решила». В 2017 году Дзержинский райсуд просто забаррикадировался, рассматривая дела задержанных оппозиционеров, а в 2018-м по распоряжению Шашкина и Красоткиной журналистов выгоняли из здания. Отказ объединенной пресс-службе судов в интернет-трансляции можно считать венцом кулуарной политики — или просто ее продолжением.

Григорий Слабиков, его дочь Елена и еще четверо подсудимых обвиняются в хищении 5,6 миллиарда рублей с 2009-го по 2017 год. Деньги принадлежали строительным компаниям, отправлявшим обязательные взносы в саморегулируемые организации (СРО). Их контролировали соучастники Слабикова, считает обвинение. Взносы перекачивались на счета подставных фирм. Руководитель одной из СРО, Марат Каюмов, заключил сделку со следствием и получил три года условно.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру»
Помощник председателя Дзержинского районного суда Елена Красоткина
Помощник председателя Дзержинского районного суда Елена КрасоткинаФото: соцсети
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Boris_93*1
При таком количестве отобранных у фигуранта денег в городе до сих пор большое количество обманутых дольщиков , причём конторами с членством в этом самом сро . Судя по ситуации в деле серьёзные игроки , так демонстративно "послать" можно только имея "индульгенцию"
BSB888
Всё это называется: Криминально-коррумпированная система управления Российской Федерацией. Бережно построенная в течении 20 лет одним человеком и вы все его знаете. Он незаконно продолжает удерживать власть благодаря бандитским группировкам в которые превращены ФСБ, МВД, Суды и т.д. Огромное количество граждан существуют в этой криминальной реальности и уже давно совершенно не представляют себе другой жизни. А это деградация и в будущем гибель страны.
vic_5e4cd1938d1a8
Суд по таким резонансным делам не должен иметь права ссылаться на личные и семейный тайны, как способ избежать публичности.
Нельзя вести трансляцию on-line, публикуйте съёмку позже ....

Одна шайка ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний