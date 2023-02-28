«Редан» виляет собакой. Откуда взялась новая «деструктивная субкультура» и почему никакой «ЧВК Редан» на самом деле никогда не было

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«Молодежную субкультуру», переполошившую Петербург, «создали» маленькие девочки и парень, который в 2020 году хотел заработать на мерче.

«Как будто какой-то портал открылся и оттуда... вылезло», — растерянно говорят друг другу петербургские родители и с тревогой присматриваются к цвету штанов, которые носят их дети. В масленичное воскресенье из «Галереи» в центре Петербурга вывели и рассадили по автозакам 220 подростков. После этого только ленивый не передал другому, как выглядят последователи «ЧВК Редан» и сколько человек убили почти насмерть во время их крайней стычки с «оффниками».



Корреспондент «Фонтанки» проанализировала всё, что известно на данный момент о могущественной молодежной субкультуре федерального масштаба. А потом сделала то, с чего надо было начинать: поговорила с собственным сыном-подростком и его сверстниками. Вот тут-то «портал» и открылся по-настоящему.

Если коротко, то сами дети объясняют явление, которое затрудняются прокомментировать маститые исследователи субкультур, примерно так: «Реданы» похожи на дед инсайдов, хотя это они и есть, только они себя назвали «реданы».



Правильно, кстати, через «е», а не через «ё».

А теперь обо всем по порядку.

Явление монстра 22 февраля стало известно о массовой драке в московском ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре. По словам «некоторых очевидцев», причиной стало то, что одной группе подростков не понравился стиль одежды другой группы, при этом драка якобы «охватила несколько этажей», а участвовало в ней от 10 до 15 человек. Охранники торгового центра в драку не вмешивались, полицию никто не вызвал. Столичный Следственный комитет решил провести проверку по факту публикации сообщения о безобразии в СМИ.



В последующих новостях о драке уже была приписка о том, что «вскоре выяснилось», что в потасовке участвовали представители двух молодежных группировок: «ЦБ не мит» и «ЧВК Редан».

«ЦБ не мит» якобы расшифровывается примерно так: «Не надо встречаться на Цветном бульваре». Этот идеологический посыл никого не зацепил, и про «ЦБ» СМИ забыли на следующий же день. Зато всем стало интересно знать, как одеваются приверженцы новой неведомой «субкультуры», какие мультики они смотрят и что четверка на спине паука — это отсылка к японскому иероглифу, который обозначает одновременно и «4», и «смерть».



В тот же день, 22 февраля, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Андрею Стрижову выяснить детали происшествия в «Авиапарке» и доложить о результатах проверки.

25 февраля в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что по факту грубого нарушения общественного порядка в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранительные органы начали искать причастных к драке. В телеграм-канале Baza появилась новость: причастных выискивают по внешним атрибутам молодежной субкультуры «ЧВК Редан» — длинным темным волосам и изображению паука на одежде. В пресс-службе московской полиции эту информацию не подтвердили.



В тот же день у выскочившей, как черт из табакерки, то ли группировки, то ли субкультуры появилось не только описание, но и главарь. А заодно и первые страдальцы. Телеграм-канал Mash рассказал, что в Москве задержали девятерых подростков из «ЧВК Редан» по делу о массовой драке в ТЦ «Авиапарк». «Полиция продолжает искать остальных, — говорилось в сообщении. — По нашей информации, в отношении каждого из участников составят протоколы за хулиганство. Главная цель правоохранителей — главарь неформалов Али».



26 февраля ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга внезапно закрылся на вход. Удивленные посетители заметили на эскалаторе торгового центра ОМОН и сообщили, что внутри «идет облава на подростков» из-за «массовой драки». Оказалось, что на мальчика в черной одежде с изображением паука набросились другие подростки. Видео начала конфликта можно посмотреть здесь. Та самая толстовка раздора выглядит так.



В тот же день правоохранители посетили торговые центры в Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону — как сообщали местные СМИ, в поисках представителей неформального молодежного движения «ЧВК Редан». В Калуге ОМОН выезжал в ТРК, чтобы предотвратить драку «реданов» и «оффников». А в Красноярске объявился юноша с ником Кутя Редан, который объявил себя «главным представителем субкультуры» в городе и с явным удовольствием дал журналистам развернутый комментарий о целях и задачах сообщества.



Тем временем в Петербурге из ТРЦ «Галерея» для дачи объяснений развезли по разным отделам полиции около 220 подростков. Родители разбирали их по домам до ночи. К тому времени происшествие в петербургском ТРК уже легло в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

27 февраля семье мальчика, которому из-за черной толстовки с пауком разбили губу в «Галерее», запретили говорить с журналистами о драке. По официальным данным, это единственный пострадавший в инциденте в ТРК.

После объяснений, полученных в восьми отделах полиции от двух сотен подростков, Смольнинский районный суд оштрафовал одного юношу за мелкое хулиганство на 500 рублей, а еще четверо получили по 5 суток административного ареста.

По возникшим из ниоткуда пабликам в социальных сетях побежали сообщения о якобы готовящихся в торговых центрах Петербурга и других городов драках между «ЧВК Редан» и «оффниками», или «спортсменами». В ТРК «Европолис» школьники на глазах корреспондента «Фонтанки» провели полицейским ликбез на тему «как вычислить «редановца» по одежде».



Затем РИА Новости сообщили, что в ночь на субботу, 25 февраля, в Москве в отделы полиции доставили 350 приверженцев субкультуры «Редан». Поводом стала драка в метро в районе «Лубянки», в ходе которой якобы «редановец» получил струю из газового баллончика в лицо.

Когда сюрреализм происходящего стал очевиден, в Сети зазвучали робкие предположения, что «ЧВК Редан» — это информационный вброс украинских спецслужб. Но следом посыпались сообщения о том, что облавы на «реданов» в торговых центрах начались и в украинских городах тоже.



«Редан» есть? А если найду? Первой сделать выводы из обрушившейся на общество информационной лавины попыталась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что освещать подобные темы в СМИ надо... запретить. По мнению Мизулиной, эта «опасная деструктивная субкультура» набрала бешеную популярность исключительно на волне сообщений о ней в СМИ и телеграм-каналах.



Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в свою очередь пообещал направить в правоохранительные органы запросы относительно «ЧВК Редан» и сравнил эту субкультуру с «группами смерти».

Но вернемся к нашим «реданам». За последние двое суток субкультура, о которой до конца февраля в Петербурге слыхом не слыхивали, обросла многочисленными телеграм-каналами и группами в социальной сети «ВК». На популярный сайт частных объявлений высыпалась пачка предложений черных футболок и толстовок с символикой «ЧВК Редан» — пауком, припечатанным цифрой «четыре». В «ВК» возникли группы, созданные специально под торговлю этим же мерчем.

В «Телеграме» на данный момент можно найти как минимум пять каналов, в названиях которых фигурирует «Редан». Число подписчиков — от 176 тысяч до рекордных 818 тысяч. Казалось бы, достичь таких показателей за сутки-двое невозможно. Но, если пролистать посты всего на день-два назад, окажется, что эти каналы были недавно переименованы. А еще 26 февраля постили фото певицы Серябкиной в купальнике или Инстасамки со свеженаращенными ресницами. Никакой информации о том, чем занималась «ЧВК Редан» до своей федеральной славы, там не найти.



Похожая ситуация в «ВК». Группа, в названии которой значится «ЧВК Редан», насчитывает 194 тысячи подписчиков. Но вот незадача — ее название меняли 8 раз, последнее переименование случилось 27 февраля.

Подростки, которых доставляли в петербургские отделы полиции после происшествия в «Галерее» и с которыми удалось поговорить корреспондентам «Фонтанки», в один голос говорили, что до этого знаменательного события в своей биографии ничего не слышали о субкультуре «ЧВК Редан», а среди тех, кого закрыли в подсобке торгового центра перед рассадкой по автозакам, людей в клетчатых штанах и толстовках с изображением паука не заметили.



У корреспондента «Фонтанки» возникло подозрение, что никакой субкультуры, движения или даже просто группировки «Редан» в реальности никогда не существовало.

Кто же тогда собирает подростков в торговых центрах? Элементарное любопытство.



Механика такова. Кто-то вбрасывает в одну из многочисленных групп «имени «Редана» написанное от балды сообщение: в такой-то день в таком-то часу «реданы» будут драться с «оффниками» («спортиками», гостями из ближнего зарубежья, инопланетными захватчиками — нужное подчеркнуть) в таком-то торговом центре. Подростки из разных районов города, которым некуда себя девать, подтягиваются в обозначенный торговый центр в ожидании зрелища. Опять же, интересно поглазеть на всамделишного «редана», потому что их же никто вживую не видал.

Дальше события могут развиваться по двум сценариям. Первый: дети собрались, посидели на фуд-корте, ничего не дождались и разбрелись по домам. Второй: кому-то из подтянувшихся в ТРК все-таки очень хочется зрелища, он начинает искать приключения на одно место, задирает других зевак. Результат — невнятные толкания в углу около какого-нибудь аппарата для оплаты парковки, разбитая губа у случайной «жертвы». А там и полиция с ОМОНом подтянутся, и по новостным пабликам побегут сообщения про «двести «редановцев», которые бегали в клетчатых штанах по торговому центру и были пойманы полицией.



Научи меня плохому К этому моменту некоторое количество детей и подростков уже не смогли помочь корреспонденту найти концы: никто из опрошенных несовершеннолетних никакого «редана» знать не знал. Решив, что опасность нарваться на неприятные открытия в собственной семье минимальна, корреспондент спросила о «реданах» собственного сына. Добавив на всякий случай: «Но ведь никакого «ЧВК Редан» до 22 февраля в природе нет, правда?»

В ответ ребенок переслал в семейный чат ссылку на видео из «ТикТока» годичной давности. Всего восемь секунд: подросток с крашенным в черный и красный каре идет по гостиничному коридору в черной толстовке с пауком на спине. Поверх паука — цифра «четыре».



Парень из видеоролика в подростковой среде известен как стример Zxcursed, или Курсед, живет, если верить интернету, в Киеве. У него есть телеграм-канал, YouTube и черт знает что еще, куда он постит свой контент (с точки зрения человека старше 15 лет — совершенно непригодный для восприятия, там мат на мате и какие-то диковатые скриншоты из аниме про гулей-людоедов). На записи одного из свежих стримов Курсед рассказывает, что вышел общаться с подписотой, не спав двое суток, да еще и выпимши. В комментариях его спросили о той самой «ЧВК Редан». «Я нереально кринжую (испытываю стыд за чужие действия. — Прим. ред.), — говорит Курсед. — У меня «ТикТок» весь в этой (ерунде. — Прим. ред.). У меня азиатки пропали из «ТикТока», и появилась эта (ерунда. — Прим. ред.)».



Отцом-основателем или хотя бы просто приверженцем внезапно открывшейся миру субкультуры Курсед себя не признает.

Еще один стример с ником Акума (Akumaqqe) дал своим подписчикам более развернутый комментарий. «Челы просто вышли раз в месяц из дома покушать картошки фри, до них (докопались. — Прим. ред.), они дали отпор, — так Акума описал инцидент в «Авиапарке». — Раньше, когда это только начиналось, это было забавно. Но есть люди, которые не воспринимают эти пасты (цитаты. — Прим. ред.) и рофлы (шутки. — Прим. ред.) в интернете. Мне пишут, что это («ЧВК Редан». — Прим. ред.) уже и в Польше есть. Кофта с пауком воспринимается как какая-то форма. А это просто чел года три назад сделал свой дизайн с этим паучком из аниме Хантера (Hunter × Hunter. — Прим. ред.)... Да кто вообще штаны клетчатые носит, это ж кринж. Просто прикол в том, что все эти видосы в «ТикТоке» про «главный страх «оффников», где челы с пауками, в штанах вот этих, 70 % этого делают маленькие девочки. И эта вся (ерунда. — Прим. ред.) еще больше расходится. Просто жалко детей... Это всё по-глупому разрослось. Нет никакой организации, никакой группировки, это были просто дети в шмотках от бренда чела. И чел, который сделал эту кофту, высказался в соцсетях, но у него нет репостов. Всем пофиг».



Создатель той самой «кофты», он же «чел, который высказался в соцсетях», — некто Джузо Сузуи.

Пост Джузо Сузуи обильно приправлен нецензурной лексикой и молодежным сленгом. Вот краткий пересказ: «Редан» — это изначально название клана из мультика, толстовки с пауком — это вещи некоего локального бренда «Хикикомори кай /редан/», коллекция вышла еще в 2020 году и никакого отношения ни к левым, ни к правым не имеет. Это всего лишь вещи. По версии Джузо Сузуи, всё началось 19 февраля, когда к компании подростков, одетых в толстовки с пауком, прицепились «спортсмены» — просто за внешний вид. Парни в «реданах» дали отпор, видео драки распространилось по социальным сетям. В комментарии пришли не очень адекватные пользователи, которые начали постить националистическую символику и призывы к насилию. Оппоненты обиделись и начали вылавливать на улицах ребят, которые, по их мнению, выглядели как неформалы. «Одного пацана 16-летнего вообще в туалете вдесятером, угрожая ножом, на колени поставили и заставили извиняться на камеру, после раздели, забрали половину вещей и начали распространять данный видеоролик, прикреплять я его не буду, пацана реально жалко, так как он просто купил одну <...> вещь еще год назад и ни к каким вымышленным «редановцам», нацистам отношения не имел», — написал Джузо Сузуи.



А сообщество, в котором есть информация о «реданах» до их внезапной всероссийской популярности, все-таки существует. Оно называется «Редан поколение», у него 154 тысячи подписчиков в «ВК. Группа была создана два года назад, название было изменено на «Редан поколение» 20 февраля — сразу после драки в «Авиапарке», но до того, как о ней узнали СМИ. До этой даты, судя по ссылке, в названии сообщества значилось что-то про «дед инсайд» (от англ. dead inside, «мертвый внутри»). Так называют себя в интернете «грустные» поклонники аниме или игры Dota 2 . Считается, что им свойственно носить челки на пол-лица и черно-белую одежду.

«Эта группа создана для «анимешников» и для тех, кто любит котиков», — сообщает в приветственном видео администратор группы «Редан поколение» с ником Кирихо. Парню лет восемь. Он просит ребят участвовать в обсуждениях и конкурсах, «а то как-то скучно будет». А правило только одно — не материться в группе. Кирихо, у которого мальчик позаимствовал имя, — персонаж аниме. У него есть весьма сложносочиненная биография. Еще о нем известно следующее: «характер спокойный, не знаком с внешним миром, только по рассказам, любознательный, не знает меры и порой может делать что-то поистине ужасное, не понимая этого».



По всему выходит, что «ЧВК Редан» — это подростковый пранк, который вышел из-под контроля. Взрослые испугались, что проглядели какое-то деструктивное молодежное движение, сотни подростков оказались в отделах полиции, а опытные обитатели интернета решили получить от поднявшегося хайпа свое: просмотры видео, читаемость новостей или продажи мерча, на который еще вчера не могло быть хоть сколько-нибудь массового спроса. Возможно, когда-нибудь кейс несуществующего «ЧВК Редан» ляжет в основу серьезного научного труда о том, как и почему в современной России материализуются совершенно виртуальные явления.

Что теперь со всем этим делать? Не предоставлять слово странным юношам, которые ради минуты славы раздают журналистам интервью о том, что едят, где гуляют и во что одеваются свежевымышленные «редановцы». Прекратить называть подростков, стягивающихся в торговые центры из-за очередного слуха про «стрелку «реданов» и «офников», «приверженцами субкультуры «ЧВК Редан». И почаще говорить с детьми — это делает жизнь легче. Правда, приходится учить много новых слов.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

