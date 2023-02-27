    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, зап

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Все, что известно о ЧВК «Рёдан»

    Только вчера узнал о ЧВК «Редан». Задержанный у «Галереи» рассказал, как оказался в полиции

    3284
    15 комментариев

    Один из молодых людей, задержанных накануне в ТЦ «Галерея» и около торгового комплекса из-за массовой стычки, 27 февраля рассказал «Фонтанке», что его подвело любопытство: увидев оживление в ТРК, вышел на улицу и сел у входа на станцию «Площадь Восстания», чтобы понаблюдать за автозаками.

    Одного из получивших протоколы о мелком хулиганстве «Фонтанка» застала в дороге. Как рассказал 18-летний житель Череповца, в Петербург он приехал на выходные. По его словам, в «Галерею» в воскресенье зашёл с другом, но оценить всё разнообразие магазинов и развлечений не удалось: успели перекусить да заглянуть в туалет, а потом заметили нездоровое оживление и предпочли уйти. По всей видимости, подвело любопытство. Парни сели у метро с обзором на автозаки, и там же оба были задержаны — примерно около четырёх часов, но точно юноша сказать не может.

    В протоколе написано стандартное: «...в 15:15 в «Галерее» размахивал руками, выражался, провоцировал драку, явно не уважал общество». Судя по документу, к восьми вечера он уже был ознакомлен с материалом, с которым не согласился: «Пришёл в ТРК с целью покушать».

    Арестованных сегодня в Смольнинском суде, как говорит, не знает. Его несовершеннолетнего товарища (тоже, по его словам, приехавшего из другого города) забрали из полиции родители.

    В полиции юношу спрашивали о «ЧВК Редан». «Не знаю, кто это. Первый раз услышал. Я же не из такого большого города. У нас такого — клана? — группы? — нет. У нас есть гопники и оффники». На вопрос, кто такие оффники, ответил: «Оффники — они лысые, в татуировках, околоспортивное что-то».

    О том, что в «Галерее» было противостояние двух субкультур, юноша, по его словам, узнал уже после задержания. Сейчас едет домой после выходных, которые выдались уж слишком бурными. Говорит: «Очень домой хочу». Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, но обошлось без путёвки в спецприёмник.

    Другой получивший протокол о хулиганстве молодой человек, которого только ждёт суд, в разговоре с «Фонтанкой» был краток: обстоятельств произошедшего припомнить не смог, а затем и вовсе отказался отвечать на вопросы. Беседу прервала женщина, которая выкрикнула: «Не звоните сюда больше!»

    Ранее стало известно, что суд арестовал на пять суток четырех задержанных: Константина Игнатьева, Сергея Фокина, Максима Жеребцова и Рустама Алексеева. У большинства молодых людей закрытые страницы в соцсетях. Нет открытых симпатий к тем или иным субкультурам.

    Андрей Полункин (его протокол суд вернул полиции) указал, что учится в СПбГУ. Он подписан на разные паблики с мемами, сериалами, с постами о моде. На декабрьской аватарке юноша стоит, зажмурив один глаз, и как будто смотрит в прицел, но в руке у него банан.

    В друзьях у Полункина значится Максим Жеребцов. У него также указано, что он учится в СПбГУ. На стене черно-белые фотографии с автомобилями, аниме и цитатами, почему плачут мужчины. Среди пабликов странички — посвященные моде, также группы, где продают брендовые вещи.

    Из петербургского ТЦ «Галерея» 26 февраля после драки в полицию увезли более 200 подростков. Фигурантом по уголовному делу о хулиганстве стал только один. По официальным данным, в баталиях пострадал всего один молодой человек, но «Фонтанка» видела, что под руки уводили по крайней мере ещё одного. О том, как подростковые бои связаны с «ЧВК Рёдан» и что это вообще за субкультура, читайте в нашем материале.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДетиПолицияПроисшествиеСубкультура подростков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close