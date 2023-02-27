Только вчера узнал о ЧВК «Редан». Задержанный у «Галереи» рассказал, как оказался в полиции

Один из молодых людей, задержанных накануне в ТЦ «Галерея» и около торгового комплекса из-за массовой стычки, 27 февраля рассказал «Фонтанке», что его подвело любопытство: увидев оживление в ТРК, вышел на улицу и сел у входа на станцию «Площадь Восстания», чтобы понаблюдать за автозаками. Одного из получивших протоколы о мелком хулиганстве «Фонтанка» застала в дороге. Как рассказал 18-летний житель Череповца, в Петербург он приехал на выходные. По его словам, в «Галерею» в воскресенье зашёл с другом, но оценить всё разнообразие магазинов и развлечений не удалось: успели перекусить да заглянуть в туалет, а потом заметили нездоровое оживление и предпочли уйти. По всей видимости, подвело любопытство. Парни сели у метро с обзором на автозаки, и там же оба были задержаны — примерно около четырёх часов, но точно юноша сказать не может.

В протоколе написано стандартное: «...в 15:15 в «Галерее» размахивал руками, выражался, провоцировал драку, явно не уважал общество». Судя по документу, к восьми вечера он уже был ознакомлен с материалом, с которым не согласился: «Пришёл в ТРК с целью покушать». Арестованных сегодня в Смольнинском суде, как говорит, не знает. Его несовершеннолетнего товарища (тоже, по его словам, приехавшего из другого города) забрали из полиции родители. В полиции юношу спрашивали о «ЧВК Редан». «Не знаю, кто это. Первый раз услышал. Я же не из такого большого города. У нас такого — клана? — группы? — нет. У нас есть гопники и оффники». На вопрос, кто такие оффники, ответил: «Оффники — они лысые, в татуировках, околоспортивное что-то».

О том, что в «Галерее» было противостояние двух субкультур, юноша, по его словам, узнал уже после задержания. Сейчас едет домой после выходных, которые выдались уж слишком бурными. Говорит: «Очень домой хочу». Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, но обошлось без путёвки в спецприёмник. Другой получивший протокол о хулиганстве молодой человек, которого только ждёт суд, в разговоре с «Фонтанкой» был краток: обстоятельств произошедшего припомнить не смог, а затем и вовсе отказался отвечать на вопросы. Беседу прервала женщина, которая выкрикнула: «Не звоните сюда больше!»

Ранее стало известно, что суд арестовал на пять суток четырех задержанных: Константина Игнатьева, Сергея Фокина, Максима Жеребцова и Рустама Алексеева. У большинства молодых людей закрытые страницы в соцсетях. Нет открытых симпатий к тем или иным субкультурам.

Андрей Полункин (его протокол суд вернул полиции) указал, что учится в СПбГУ. Он подписан на разные паблики с мемами, сериалами, с постами о моде. На декабрьской аватарке юноша стоит, зажмурив один глаз, и как будто смотрит в прицел, но в руке у него банан.