Как «ЧВК Редан» перевернула наш взрослый мир. Рассказываем, что это такое

Драки подростков и толпы омоновцев в торговых центрах не только Петербурга, но и других регионов России, взбудоражили буквально всех в минувшие выходные. Как выяснилось, все дело в загадочной «ЧВК Редан» и тех, кто их недолюбливает. «Фонтанка» разобралась, кто есть кто в этих разборках, и рассказывает обо всем в карточках.
На данный момент известно, что в Петербурге по делу о хулиганстве статус задержанного, а не доставленного — у 17-летнего первокурсника пожарно-спасательного колледжа. Молодой человек проживает в Невском районе. Всего в отделах после посещения ТРК «Галерея» оказались больше 200 человек. А в Москве задержали 300 юных поклонников «Редан». Некоторые имели при себе ножи, страйкбольные пистолеты и газовые баллончики.