В Москве задержали 300 юных поклонников «Редан». В отличие от мирных петербургских, у этих нашли ножи и пистолеты

Не только в Петербурге и Казани, но и в Москве в эти выходные нашумели подростки, причисляющие себя к поклонникам субкультуры «Редан» (аниме Hunter x Hunter).
В ночь на субботу в отделы полиции столицы доставили более 350 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Драка у «редановцев» произошла в метро в районе станции «Лубянка» якобы после того, как во время стрима 23 февраля несколько поклонников этой субкультуры оскорбительно высказались в отношении людей неславянской внешности. В подземке любители темной одежды с пауками и длинных волос встретились с другими подростками. Один из «редановцев» получил газом в лицо.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны в рамках дела трое.
Из доставленных 350 человек 319 — несовершеннолетние. Некоторые имели при себе ножи, страйкбольные пистолеты и газовые баллончики.
Большинство подростков после профилактических бесед были отпущены. Однако родители 11 из них ушли из отделов с протоколами о неисполнении родительских обязанностей.
В Петербурге в воскресенье конфликт субкультур случился в торговом центре «Галерея». В отделы увезли 200 человек. Подробное описание — в нашем тексте.