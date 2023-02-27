В Москве задержали 300 юных поклонников «Редан». В отличие от мирных петербургских, у этих нашли ножи и пистолеты

Не только в Петербурге и Казани, но и в Москве в эти выходные нашумели подростки, причисляющие себя к поклонникам субкультуры «Редан» (аниме Hunter x Hunter).



В ночь на субботу в отделы полиции столицы доставили более 350 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Драка у «редановцев» произошла в метро в районе станции «Лубянка» якобы после того, как во время стрима 23 февраля несколько поклонников этой субкультуры оскорбительно высказались в отношении людей неславянской внешности. В подземке любители темной одежды с пауками и длинных волос встретились с другими подростками. Один из «редановцев» получил газом в лицо.

