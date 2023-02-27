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    Студента задержали после драки в ТРЦ «Галерея». Всего в отделах больше 200 человек

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    Одиннадцать отделов в шести районах Петербурга принимали толпу подростков, которых в воскресенье увезли из ТРЦ «Галерея», сообщил «Фонтанке» источник в силовых структурах 27 февраля. Среди них есть задержанный.

    По уточненным данным, накануне торговый комплекс на Лиговском проспекте в компании сотрудников правоохранительных органов вынужденно покинули 204 человека.

    Восемьдесят из них остались в трех отделах Центрального района. 22 человека увезли в 1-й отдел Адмиралтейского, на десять меньше осели в 18-м в Петроградском районе. В Московском по двум отделам развезли 36 человек. На Васильевский остров доставили 40.

    Еще 14 молодых людей увезли из центра и поровну распределили по отделениям Фрунзенского района.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что наряды полиции нагрянули в «Галерею» в ответ на информацию о нарушении общественного порядка, поступившую в 15:15. По данным редакции, звонила охрана ТРК с заявлением о толпе человек в 70 на четвертом этаже: они якобы были с закрытыми лицами, на замечания реагировали грубо и больше всего напоминали скинхедов.

    На видео, которое считается началом конфликта, настолько массового скопления подростков в масках не попало. Случившееся квалифицировали как уголовное хулиганство.

    Большинство из оказавшихся в отделах — школьники. Получив их объяснение, детей вернули родителям. По предварительным данным, статус задержанного, а не доставленного — у 17-летнего первокурсника пожарно-спасательного колледжа, проживающего в Невском районе.

    Подробнее о случившемся читайте в материале «Детский лепет. Полиция Петербурга пересчитала в ТРЦ «Галерея» «офников» и «реданов».

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    ДракаДрака подростков
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