Студента задержали после драки в ТРЦ «Галерея». Всего в отделах больше 200 человек

Одиннадцать отделов в шести районах Петербурга принимали толпу подростков, которых в воскресенье увезли из ТРЦ «Галерея», сообщил «Фонтанке» источник в силовых структурах 27 февраля. Среди них есть задержанный.



По уточненным данным, накануне торговый комплекс на Лиговском проспекте в компании сотрудников правоохранительных органов вынужденно покинули 204 человека.

