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    Они же дети: что грозит отловленным по ТЦ «членам» «ЧВК Редан»

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    36 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    Сотни подростков в воскресенье, 26 февраля, уехали из торгового центра «Галерея» в Петербурге в отделы полиции. У дверей их уже ждут родители — детей отдадут только им. Не дядям, и не тётям с бабушками. И в общем-то стоять на морозе в ночь на понедельник в ожидании чада, и потом выслушивать про его поведение — главное наказание.

    Как писала «Фонтанка», Следственный комитет попросил прокуратуру передать ему в ведение дальнейшее расследование уголовного дела о массовой потасовке подростков в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Оно было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    Как отмечают в МВД, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летия. Но по некоторым статьям, как например, хулиганство при отягчающих обстоятельствах (как раз часть вторая и третья статьи 213) — с 14 лет.

    Таким образом, если доставленные в отделы полиции Петербурга подростки младше 14 лет, а таких, вероятно, большинство, то им грозит в лучшем случае лишь воспитательная беседа. А вот оперативно прибывшим родителям может грозить и штраф за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ответственность за административное правонарушение, совершённое несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, также, кстати, несут родители или иные законные представители — опекуны и попечители. По закону к детям в отделы обязаны допускать их родителей, и без них они ничего подписывать не должны.

    «Фонтанка» рассказывала, что из ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте увезли около 220 подростков. У них нет статуса задержанных, но забирать их будут с родителями. Были сообщения о появлении полицейских и в ТЦ «Континент» на проспекте Стачек, но там обошлось без облав — всё спокойно.

    Что такое движение «ЧВК Редан», откуда оно взялось и кто его главные оппоненты — читайте здесь. Мнения о нём россиян — в нашем материале.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 36

    Гость27 Фев 2023 в 00:38
    путин- гриб.
    +0−0
    Гость27 Фев 2023 в 00:30
    С Питером что- то не так.
    +0−0
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