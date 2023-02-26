«Толпа школоты с неокрепшим мозгом»: ненависть обрушилась на «ЧВК Редан» в соцсетях после облав

Паблики, посвященные неформальному молодежному движению «ЧВК Редан» после облав в Петербурге и других городах России кипят ненавистью и возмущением. В комментарии 26 февраля пришли сотни агрессивно настроенных комментаторов (которые, кажется, только сегодня узнали об их существовании), и на свой вкус и размер словарного запаса пишут гадости об участниках. Объемные ветки дискуссии — часто, правда, из трех букв, развернулись в крупнейшей группе «ЧВК Редан» в соцсети «ВКонтакте» на 189 тысяч человек. Некоторые удивленные взрослые пытаются понять, что происходит, и измеряют ситуацию своими мерками, как будто забыли, что сами в таком же возрасте маялись чем-то похожим.

«Вы хотя бы знаете как расшифровывается ЧВК, ВЧК и тому подобные сокращения? Вы толпа школоты с неокрепшим мозгом начали какое-то движение и даже это подать нормально не можете!», — написал пользователь Даниил в комментариях группы.

«Что за бредятина? Обычно анимешников всегда били, как так вышло, что они теперь группировки такие организовали, тем более назвав себя «ЧВК» в такое-то время? Их как минимум должны были органы поймать и спросить за такую аббревиатуру», — удивляется Илья. — Подросткам, видимо, заняться больше нечем. У нас война на пороге, надо сплотиться, а вы всё в бандитов играете. Да и на дворе уже не 2007-й. Мало того, что это уже не модно, так ещё и спалиться можно на раз два. Все мессенджеры под спецслужбами, почти везде есть камеры».

Другие вспоминают свою бурную молодость — подобных «ЧВК Редан» «движений», по районам было много в любое время, даже несколько десятков лет назад. Драки район на район — обыденное дело для некоторых комментаторов. «Интересное движение, мне 23 года и у нас забивы раньше были 2017 год — моя молодость, люди умирали на полянах и инвалидами оставались просто тупо не за что, честно жалею, что участвовал в таких мероприятиях», — написал Markelka Boy (орфография сохранена). Также в чате, кажется, заглянули родители, удивленные интересами подростков и возмущенные масштабом облав «на детей».

«Во времена моего отца- ловили за длинные волосы, в мое время за короткие и «косуху», моих детей ловят за «паука на одежде». Вот совсем не понял, почему за одежду с пауком нужно «хватать и тащить»? В чем вина подростков?», — удивляется один из комментаторов. «Ну подрался кто-то с кем то, забрали бы участников драки и потом разбирались кто там кого... Я-то реально подумала, террористы захватили ТК, бегом оттуда, даже подумала, что шутят, когда про подростков услышала. Многие из них улыбнулись как-то и потом передислоцировались в ТК «Невский центр», где заедали стресс бургерами и картошкой, но никаких бесчинств не творили», — рассказала петербурженка в комментариях под новостями на «Фонтанке».

Один из участников движения, Ваня с пауком на аватарке, в группе «Редан» на 33 тысячи человек, ответил всем агрессивно настроенным, что у них миролюбивое движение. «Мы хотим показать, что пауки — это нормальные, адекватные и миролюбивые люди. То, что происходит в МСК — больше дело рук подстрекателей, настоящие редановцы никогда не пошли бы на открытый конфликт. Мы за МИР, запомните. Мы так ходим, просто потому, что нам так нравится, чтобы легче узнавать друг друга и просто знать, что мы не одни такие. Говоря на более официальном языке — настоящие пауки толерантны ко всем людям, и не хотят кого-то разделять, судить, или желать чего-то плохого. Запомните — никогда не судите людей за их вкусы», — отметил Иван.