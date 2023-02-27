Семье избитого подростка запретили говорить о драке в «Галерее»

Семья единственного пострадавшего в драке в петербургском ТРК волей сотрудников правоохранительных органов ограничена в возможности рассказывать об уголовном хулиганстве, потерпевшим по которому проходит подросток.
По крайней мере, так объяснили «Фонтанке» 27 февраля родные отказ говорить о конфликте, участником которого мальчик стал накануне. Вето на комментарии, как заявляют, полиция наложила до того, как следственные действия будут закончены.
До этого семья успела рассказать журналистам, что толстовку с пауком по мотивам «Хантер Хантер» сын попросил на день рождения. При этом если фанатом этого аниме его ещё можно назвать, то членом каких-либо субкультур — нет. Как объясняют, в ТРК таким же детям не понравилась одежда мальчика, он нападки терпеть не стал и ответил.
После драки в «Галерее» 15-летний пострадавший вместе с матерью обратился в больницу, но надолго там не остался. По предварительной информации, у юноши была разбита губа, обошлось без серьёзных травм.
СК в воскресном релизе сообщали, что в драке досталось нескольким посетителям ТРК. В понедельник ведомство уточнило: пострадавший один. Отметим, что корреспондент «Фонтанки» в «Галерее» заметил по крайней мере еще одного молодого человека, который уходил, хромая, в обнимку с другом и в сопровождении силовиков. Судя по кадрам из соцсетей, это не тот подросток, о котором идет речь выше.
По подозрению в уголовном хулиганстве задержали 17-летнего первокурсника петербургского колледжа. По версии следствия, в компании единомышленников он требовал «пояснить за шмот», который обычно носят адепты «ЧВК Редан» — движения, до недавнего времени известного исключительно школьникам. Уголовное дело о хулиганстве в «Галерее» забрал в своё производство СК.