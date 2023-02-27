Семье избитого подростка запретили говорить о драке в «Галерее»

Семья единственного пострадавшего в драке в петербургском ТРК волей сотрудников правоохранительных органов ограничена в возможности рассказывать об уголовном хулиганстве, потерпевшим по которому проходит подросток.



По крайней мере, так объяснили «Фонтанке» 27 февраля родные отказ говорить о конфликте, участником которого мальчик стал накануне. Вето на комментарии, как заявляют, полиция наложила до того, как следственные действия будут закончены.



До этого семья успела рассказать журналистам, что толстовку с пауком по мотивам «Хантер Хантер» сын попросил на день рождения. При этом если фанатом этого аниме его ещё можно назвать, то членом каких-либо субкультур — нет. Как объясняют, в ТРК таким же детям не понравилась одежда мальчика, он нападки терпеть не стал и ответил.

