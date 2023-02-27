СК объяснил свои слова о нескольких пострадавших в ТРК «Галерея»

Количество человек, пострадавших в конфликте подростков в ТРК «Галерея», изменилось за ночь. В СК объяснили почему.



Накануне в релизе ведомства о передаче уголовного дела по статье «хулиганство» в СК речь шла о нескольких пострадавших. 27 февраля в сообщение о задержании подозреваемого петербургское управление сообщает о единственной жертве драки — 15-летнем подростке. Он самостоятельно (вместе с мамой) обратился в стационар, там ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. По предварительной информации, у парня была разбита губа.

