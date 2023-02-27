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    СК объяснил свои слова о нескольких пострадавших в ТРК «Галерея»

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    Количество человек, пострадавших в конфликте подростков в ТРК «Галерея», изменилось за ночь. В СК объяснили почему.

    Накануне в релизе ведомства о передаче уголовного дела по статье «хулиганство» в СК речь шла о нескольких пострадавших. 27 февраля в сообщение о задержании подозреваемого петербургское управление сообщает о единственной жертве драки — 15-летнем подростке. Он самостоятельно (вместе с мамой) обратился в стационар, там ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. По предварительной информации, у парня была разбита губа.

    В ведомстве уточнили, что накануне имели первоначальные данные, а затем они были проверены через стационары города.

    Полицию вызвали в ТЦ накануне около трех часов дня после сообщения о толпе подростков с закрытыми лицами числом не менее 70, которые грубо реагировали на вопросы охраны.
    Начало конфликта попало на видео. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.
    В отделы попали больше 200 подростков, но статус фигуранта дела только у одного — первокурсника пожарно-спасательного колледжа. Молодой человек проживает в Невском районе.

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