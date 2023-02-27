Дело о хулиганстве в «Галерее» забрал СК. Есть подозреваемый и потерпевший

Следственный комитет Петербурга забрал у полиции уголовное дело о хулиганстве в ТРЦ «Галерея». Зачинщиком беспорядка считают 17-летнего студента, он задержан, сообщили в ведомстве 27 февраля.



По версии следствия, накануне первокурсник колледжа вместе с товарищами спровоцировал конфликт «за шмот» в торгово-развлекательном комплексе на Лиговском проспекте. Пояснений требовали с 15-летнего школьника. Ему «из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами».



«Потерпевший самостоятельно обратился в больницу и после оказания ему медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. В настоящее время 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в релизе СК.

