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    Дело о хулиганстве в «Галерее» забрал СК. Есть подозреваемый и потерпевший

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    Следственный комитет Петербурга забрал у полиции уголовное дело о хулиганстве в ТРЦ «Галерея». Зачинщиком беспорядка считают 17-летнего студента, он задержан, сообщили в ведомстве 27 февраля.

    По версии следствия, накануне первокурсник колледжа вместе с товарищами спровоцировал конфликт «за шмот» в торгово-развлекательном комплексе на Лиговском проспекте. Пояснений требовали с 15-летнего школьника. Ему «из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами».

    «Потерпевший самостоятельно обратился в больницу и после оказания ему медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. В настоящее время 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в релизе СК.

    «Фонтанка» рассказывала, что из 204 подростков, которых из «Галереи» в воскресенье развезли по отделам полиции, выделили первокурсника пожарно-спасательного колледжа. Известно, что юноша родом из Киргизии, живёт в Невском районе Петербурга на иждивении родителей.

    Его соучастников устанавливают.

    Подробнее о случившемся читайте в материале «Детский лепет. Полиция Петербурга пересчитала в ТРЦ «Галерея» «офников» и «реданов».

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