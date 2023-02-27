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    «Фонтанка» узнала, зачем силовики встали у «Галереи». Паблики обещают «паучьи» сборища в крупных ТРК

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    Общественный порядок и спокойствие горожан обеспечивают наряды полиции и Росгвардии в районе площади Восстания.

    Об этом «Фонтанке» 27 февраля сообщил источник в правоохранительных органах. Помимо массового конфликта подростков в ТРК «Галерея» накануне, поводом стали мероприятия, приуроченные ко дню гибели политика Бориса Немцова.

    Также, по предварительным данным, проверяется информация о том, что в ряде пабликов поклонники субкультуры «Редан» назначают встречи в разных ТРК Петербурга.

    Читатели сообщают, что группки подростков, например, собираются у «Европолиса», но внутрь не заходят.

    Полицию вызвали в ТЦ накануне около трех часов дня после сообщения о толпе подростков с закрытыми лицами числом не менее 70, которые грубо реагировали на вопросы охраны. Начало конфликта попало на видео. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

    В отделы попали больше 200 подростков, но статус фигуранта дела только у одного — первокурсника пожарно-спасательного колледжа. Молодой человек проживает в Невском районе.

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