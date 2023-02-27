«Фонтанка» узнала, зачем силовики встали у «Галереи». Паблики обещают «паучьи» сборища в крупных ТРК

Общественный порядок и спокойствие горожан обеспечивают наряды полиции и Росгвардии в районе площади Восстания.



Об этом «Фонтанке» 27 февраля сообщил источник в правоохранительных органах. Помимо массового конфликта подростков в ТРК «Галерея» накануне, поводом стали мероприятия, приуроченные ко дню гибели политика Бориса Немцова.



Также, по предварительным данным, проверяется информация о том, что в ряде пабликов поклонники субкультуры «Редан» назначают встречи в разных ТРК Петербурга.



Читатели сообщают, что группки подростков, например, собираются у «Европолиса», но внутрь не заходят.

