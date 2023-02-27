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    На площади Восстания дежурит Росгвардиия, у ТРК «Галерея» — полиция

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    Днем 27 февраля у входа на Московский вокзал на площади Восстания, в непосредственной близости от ТРК «Галерея», где накануне устроили массовые разборки подростки, дежурит Росгвардия. Фото опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPb Online».

    На площади стоят ведомственные автозак и микроавтобус. Бойцы стоят в бронежилетах и шлемах. Непосредственно у входа в «Галерею» дежурит полиция.

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    Накануне из торгового комплекса правоохранители вывели более 200 подростков, которые устроили драку. Конфликт произошел между представителями двух субкультур: ЧВК «Рёдан» и «оффниками».

    По предварительной информации, один из «оффников» потребовал ответить «за шмот» у другого подростка. Тот был одет в черную толстовку с изображением паука. Этот символ вместе с длинными волосами, выкрашенными в черный цвет, предпочитают представители ЧВК «Рёдан». Откуда взялось это движение – читайте по ссылке.

    Чем отличаются «реданы» и «оффники», и почему между этими двумя неформальными движениями существует конфликт, а также что именно произошло накануне в ТРК «Галерея» – мы подробно рассказали.

    После драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позднее забрал у полиции Следственный комитет. Правоохранители задержали 17-летнего студента, он проходит по делу в статусе подозреваемого.

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