На площади Восстания дежурит Росгвардиия, у ТРК «Галерея» — полиция

Днем 27 февраля у входа на Московский вокзал на площади Восстания, в непосредственной близости от ТРК «Галерея», где накануне устроили массовые разборки подростки, дежурит Росгвардия. Фото опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPb Online».

На площади стоят ведомственные автозак и микроавтобус. Бойцы стоят в бронежилетах и шлемах. Непосредственно у входа в «Галерею» дежурит полиция.

Накануне из торгового комплекса правоохранители вывели более 200 подростков, которые устроили драку. Конфликт произошел между представителями двух субкультур: ЧВК «Рёдан» и «оффниками».

По предварительной информации, один из «оффников» потребовал ответить «за шмот» у другого подростка. Тот был одет в черную толстовку с изображением паука. Этот символ вместе с длинными волосами, выкрашенными в черный цвет, предпочитают представители ЧВК «Рёдан». Откуда взялось это движение – читайте по ссылке.



Чем отличаются «реданы» и «оффники», и почему между этими двумя неформальными движениями существует конфликт, а также что именно произошло накануне в ТРК «Галерея» – мы подробно рассказали.

