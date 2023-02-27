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    Толстовка раздора. «Фонтанка» показывает то, из-за чего началась драка подростков в «Галерее»

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    Толстовка с изображением паука стала причиной конфликта, драки и массового задержания подростков в торгово-развлекательном центре «Галерея». «Фонтанка» показывает её.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Изображение паука вместе с темным цветом одежды и длинными волосами якобы является типичным для представителей молодежной субкультуры «ЧВК Редан». По предварительной информации, ответить «за шмот» у обладателя толстовки потребовал представитель субкультуры «офники».

    О противостоянии этих подростковых субкультур читайте в нашем тексте.

    Полицию вызвали в ТЦ накануне около трех часов дня после сообщения о толпе подростков с закрытыми лицами числом не менее 70, которые грубо реагировали на вопросы охраны.

    Начало конфликта попало на видео. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

    В отделы попали больше 200 подростков, но статус фигуранта дела только у одного — первокурсника пожарно-спасательного колледжа. Молодой человек проживает в Невском районе.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ДракаДрака подростковЗадержаниеХулиганство
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