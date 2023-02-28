В Госдуме отреагировали на ситуацию с задержанием подростков, связанных с «ЧВК Редан»

В Госдуме намерены в ближайшее время детально изучить ситуацию вокруг задержаний подростков из так называемой «ЧВК «Рëдан». Соответствующие запросы будут направлены в правоохранительные органы, сообщил поздно вечером 27 февраля в своём телеграм-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.



«Одно дело — если речь идёт об увлечении молодёжи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодёжную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки, — отметил депутат. — Мы все помним ситуацию с «группами смерти», когда тоже под видом игры детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент».

