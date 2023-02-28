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    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Все, что известно о ЧВК «Рёдан»

    В Госдуме отреагировали на ситуацию с задержанием подростков, связанных с «ЧВК Редан»

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    В Госдуме намерены в ближайшее время детально изучить ситуацию вокруг задержаний подростков из так называемой «ЧВК «Рëдан». Соответствующие запросы будут направлены в правоохранительные органы, сообщил поздно вечером 27 февраля в своём телеграм-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

    «Одно дело — если речь идёт об увлечении молодёжи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодёжную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки, — отметил депутат. — Мы все помним ситуацию с «группами смерти», когда тоже под видом игры детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент».

    По словам Пискарёва, необходимо разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран.

    Ранее «Фонтанка» поговорила с одним из задержанных у ТЦ «Галерея» подростков, который признался, что никогда не слышал о «ЧВК Рёдан» и считает, что оказался в полиции по ошибке.

    Из петербургского ТЦ «Галерея» 26 февраля после драки в полицию увезли более 200 подростков. Фигурантом по уголовному делу о хулиганстве стал только один. По официальным данным, в баталиях пострадал всего один молодой человек, но «Фонтанка» видела, что под руки уводили по крайней мере ещё одного. О том, как подростковые бои связаны с «ЧВК Рёдан» и что это вообще за субкультура, читайте в нашем материале.

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    ГосдумаДетиПолицияПроисшествиеСубкультура подростковЧВК Рёдан
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