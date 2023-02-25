    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    749мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Массовая подростковая драка в ТЦ «Авиапарк» стала уголовным делом

    2472
    2 комментария

    По факту массовой драки с участием подростков в столичном ТЦ «Авиапарк» возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом 25 февраля сообщает портал MSK1 со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

    По данным оперативников, конфликт между посетителями ТЦ внезапно перерос в потасовку. Полиция ищет подростков, которые отметились на видео. Проблема в том, что часть из них выглядит совершенно одинаково — у них похожие прически и одежда.

    «Фонтанка» публиковала видео подростковых разборок. Судя по кадрам, охрана ТЦ и не думала вмешиваться в конфликт.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close