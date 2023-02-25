Массовая подростковая драка в ТЦ «Авиапарк» стала уголовным делом

По факту массовой драки с участием подростков в столичном ТЦ «Авиапарк» возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом 25 февраля сообщает портал MSK1 со ссылкой на пресс-службу московской полиции.



По данным оперативников, конфликт между посетителями ТЦ внезапно перерос в потасовку. Полиция ищет подростков, которые отметились на видео. Проблема в том, что часть из них выглядит совершенно одинаково — у них похожие прически и одежда.



«Фонтанка» публиковала видео подростковых разборок. Судя по кадрам, охрана ТЦ и не думала вмешиваться в конфликт.

