В Петербурге арестовали и оштрафовали участников «драки ЧВК «Редан» в «Галерее»

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство юношей, доставленных накануне из «Галереи». Никита Ловыгин оштрафован на 500 рублей, Константин Игнатьев, Сергей Фокин, Максим Жеребцов и Рустам Алексеев арестованы на 5 суток. Об этом 27 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В протоколах указано, что накануне в четвертом часу дня все вышеперечисленные лица, находясь в «Галерее», ругались матом, кричали и махали руками, провоцируя драку. На замечания юноши не реагировали, тем самым выразили неуважение к обществу и нарушили общественный порядок.

