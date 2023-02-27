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    В Петербурге арестовали и оштрафовали участников «драки ЧВК «Редан» в «Галерее»

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    22 комментария

    Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство юношей, доставленных накануне из «Галереи». Никита Ловыгин оштрафован на 500 рублей, Константин Игнатьев, Сергей Фокин, Максим Жеребцов и Рустам Алексеев арестованы на 5 суток. Об этом 27 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В протоколах указано, что накануне в четвертом часу дня все вышеперечисленные лица, находясь в «Галерее», ругались матом, кричали и махали руками, провоцируя драку. На замечания юноши не реагировали, тем самым выразили неуважение к обществу и нарушили общественный порядок.

    Молодые люди с протоколами не согласились, заявили, что вели себя нормально, кто-то просто пришел в ТРЦ перекусить.

    В пресс-службе судов добавили, что в отношении Андрея Полункина протокол вернули, а в отношении Даниила Дмитриева судебное заседание отложили.

    Напомним, накануне из петербургского ТЦ «Галерея» после драки в полицию увезли более 200 подростков. Фигурантом по уголовному делу о хулиганстве стал только один. По официальным данным, в баталиях пострадал всего один молодой человек, но «Фонтанка» видела, что под руки уводили по крайней мере еще одного. О том, как подростковые бои связаны с «ЧВК Редан» и что это вообще за субкультура, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 22

    VKuser17419822127 Фев 2023 в 20:24
    .....а произошло, скорее всего так: охрана увидев толпящихся подростков, действуя по инструкции , нажала "тревожную кнопку", сообщила по телефону о массовой драке....Бездельные толпы "масок-шоу", слонявшиеся по центру в ожидании "беспорядков"- ломанулись в ТРК. К моменту прибытия никакой драки уже не было, но начали всех хватать, зря чтоль приехали? После "Фонтанка", обожающая демонстрировать всезнание и безмерно любящая правоохранительные органы, начала воспевать действия героев, предотвративших по меньшей мере "майдан". Что делать с притащенными в полицейские участки подростками- никто не знал. Просмотрели видеозапись- увидели стычку двух сопляков, разогнанную одним из взрослых посетителей ТРК. Выделили из схваченной толпы кого-попало и оштрафовали. Противника "потерпевшего"-заявителя, такого же сопляка, на всякий случай задержали. И стали ждать наград за предотвращение массовых беспорядков......Все остальное - накрутка...
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