В Петербурге арестовали и оштрафовали участников «драки ЧВК «Редан» в «Галерее»

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство юношей, доставленных накануне из «Галереи». Никита Ловыгин оштрафован на 500 рублей, Константин Игнатьев, Сергей Фокин, Максим Жеребцов и Рустам Алексеев арестованы на 5 суток. Об этом 27 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В протоколах указано, что накануне в четвертом часу дня все вышеперечисленные лица, находясь в «Галерее», ругались матом, кричали и махали руками, провоцируя драку. На замечания юноши не реагировали, тем самым выразили неуважение к обществу и нарушили общественный порядок.
Молодые люди с протоколами не согласились, заявили, что вели себя нормально, кто-то просто пришел в ТРЦ перекусить.
В пресс-службе судов добавили, что в отношении Андрея Полункина протокол вернули, а в отношении Даниила Дмитриева судебное заседание отложили.
Напомним, накануне из петербургского ТЦ «Галерея» после драки в полицию увезли более 200 подростков. Фигурантом по уголовному делу о хулиганстве стал только один. По официальным данным, в баталиях пострадал всего один молодой человек, но «Фонтанка» видела, что под руки уводили по крайней мере еще одного. О том, как подростковые бои связаны с «ЧВК Редан» и что это вообще за субкультура, читайте на «Фонтанке».