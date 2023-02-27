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    Поясните за «Редан». В ТРК «Европолис» оффники учат полицию, как вычислить анимешников

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    В понедельник по подростковым пабликам прокатилась информация о том, что в петербургском ТРК «Европолис» в пятом часу вечера так называемая ЧВК «Редан» якобы готовит большую драку. Очередной «вброс» не остался не замеченным. В торговый комплекс вечером 27 февраля подтянулись как полицейские, так и подростки.

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    Последние, судя по одежде, принадлежат, скорее всего, к группе оффников. Фудкорт заполнили куртки Kappa, кепки, Lyle & Scott, ботинки Dr. Martens и худи небезызвестного локального бренда «Питерский щит». И силовики, и школьники высматривали, не начнется ли чего интересного. Не началось. Тогда школьники, как сообщает наш корреспондент, провели ликбез для полицейских на тему, «как вычислить редановцев». Детей помладше служба безопасности вывела на улицу от греха подальше.

    Силовики сегодня замечены и у «Галереи». Оттуда накануне после потасовки в отделы увезли более 200 подростков. Фигурантом по делу о хулиганстве стал только один. Что такое «ЧВК Редан», откуда он взялся и почему возникают конфликты с участниками движения — читайте в разборе «Фонтанки».

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