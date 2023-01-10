Кто в Петербурге хозяин. Бастрыкин оценил новогоднюю операцию Плугина по мигрантам на Дворцовой

Председатель Следственного комитета России высказался на видеоконференции по поводу масштабного рейда в ночь на 1 января в отношении мигрантов в центре Петербурга. «Фонтанка» узнала размах и поймала эмоцию ньюсмейкера.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Александр Бастрыкин заинтересовался массовыми задержаниями мигрантов в новогоднюю ночь на Дворцовой площади. Понятно, что это произошло после рейда, проведенного сотнями полицейских ГУ МВД под бой курантов. Тогда наше издание сообщило, что доставленных в различные отделы полиции города было 1960 человек, а уже после заработали и суды.

По впечатлениям нашего издания, в первый момент это вызвало даже раздражение в Москве, мол, во всех российских городах все прошло гладко и только на Неве опять не слава богу. Сегодня, 10 января, на ведомственном ВКС Александр Бастрыкин дал обещанную оценку и заодно снял интригу.

По данным «Фонтанки», он заявил, что именно так надо поступать, имея в виду фактически облаву, предусматривающую выявление незаконных мигрантов. Также глава СКР через руководство Следственного комитета Петербурга попросил передать «спасибо» начальнику ГУ МВД Роману Плугину. Затем в свойственной ему живой манере сказал, мол, таких рейдов надо бы побольше. «Чтобы все знали, кто дома, а кто в гостях», — процитировали нашему журналисту в ведомстве.

Что касается цифр по задержанным, то в первые январские дни «Фонтанка» указывала на 60 наказанных по разным административным статьям. Сейчас мы уточняем в пользу увеличения. «Фонтанке» достоверно известно, что тогда задержали и доставили 2 тысячи 43 мигранта. Впоследствии в отношении 543 человек были составлены административные протоколы. Причем более 400 из них — за нарушение миграционного законодательства. По данным на 10 января, более 50 мигрантов приговорены к выдворению из страны (мера применяется лишь при грубых нарушениях).