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    Бастрыкин заинтересовался задержаниями мигрантов в новогоднюю ночь в центре Петербурга

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    После задержания почти двух тысяч человек в центре Петербурга в новогоднюю ночь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки на предмет нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 2 января.

    Проверку поручено провести и.о. руководителя следственного управления СК по Петербургу Марине Парастаевой. Следователи должны изучить возможные нарушения законодательства мигрантами и подготовить по итогам доклад.

    В новогоднюю ночь из окрестностей Дворцовой площади увезли в отделы полиции 1 960 человек. В МВД сказали, что причиной задержания стал «профилактический рейд». Силовики искали нарушителей миграционного законодательства, также задерживали любителей фейерверков и нетрезвых.

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