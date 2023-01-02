Полиция нагрузила работой суды Петербурга. Задержанных на Дворцовой мигрантов ждёт дорога домой

После мощных задержаний в новогоднюю ночь у Дворцовой площади административные материалы поступают в суды Петербурга. Рассматривают их уже вторые сутки.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 2 января, задержанным вменили статью 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ»). В основном суды назначают штраф и самостоятельный выезд за пределы страны. Точное количество поступивших и рассмотренных материалов в судах пока не посчитали.

