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    Полиция нагрузила работой суды Петербурга. Задержанных на Дворцовой мигрантов ждёт дорога домой

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    После мощных задержаний в новогоднюю ночь у Дворцовой площади административные материалы поступают в суды Петербурга. Рассматривают их уже вторые сутки.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 2 января, задержанным вменили статью 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ»). В основном суды назначают штраф и самостоятельный выезд за пределы страны. Точное количество поступивших и рассмотренных материалов в судах пока не посчитали.

    В новогоднюю ночь у Дворцовой площади задержали 1 960 человек. Полиция объяснила свои действия «профилактическим рейдом» по проверке миграционного законодательства. В отделения отправили приезжих из Средней Азии. По данным «Фонтанки», нельзя говорить о том, что за массовым задержанием последует массовое наказание. К рассмотрению принимаются далеко не все материалы, речь идёт о десятках, остальные возвращаются полиции из-за недочётов.

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