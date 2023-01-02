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    Суды наказали 60 мигрантов в Петербурге после массовых задержаний в новогоднюю ночь

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    Районные суды Петербурга закончили рассмотрение административных протоколов, составленных по итогам «профилактического рейда» полиции в новогоднюю ночь. Из 1960 задержанных человек до судов добрались только 69.

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, в основном всем задержанным назначены штрафы (в лидерах 5 000 рублей), либо штрафы с самостоятельным выездом с территории РФ. Только четверо правонарушителей помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

    Больше всего материалов рассмотрели в Невском суде: по девяти из них вынесли наказание, два материала возвращены. Всего из 69 дел семь возвращено, одно прекращено (В Колпинском суде). «Фонтанка» поинтересовалась у пресс-службы полиции, почему рассмотренных судами дел оказалось так мало по сравнению с тысячами задержанных. К моменту публикации ведомство комментарий не предоставило.

    Задержанным вменили статью 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ»). Санкции статьи предусматривают штрафы до семи тысяч рублей, а также выдворение. Если гражданину назначено административное выдворение в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, то он обязан выехать в течение пяти дней после того, как постановление судьи вступит в силу.

    Масштабные задержания начались у Дворцовой площади после боя курантов. В отделы полиции уехали 1960 человек. В МВД мероприятие объяснили «профилактическим рейдом» по выявлению нарушений миграционного законодательства.

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