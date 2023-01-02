Суды наказали 60 мигрантов в Петербурге после массовых задержаний в новогоднюю ночь

Районные суды Петербурга закончили рассмотрение административных протоколов, составленных по итогам «профилактического рейда» полиции в новогоднюю ночь. Из 1960 задержанных человек до судов добрались только 69.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, в основном всем задержанным назначены штрафы (в лидерах 5 000 рублей), либо штрафы с самостоятельным выездом с территории РФ. Только четверо правонарушителей помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.



Больше всего материалов рассмотрели в Невском суде: по девяти из них вынесли наказание, два материала возвращены. Всего из 69 дел семь возвращено, одно прекращено (В Колпинском суде). «Фонтанка» поинтересовалась у пресс-службы полиции, почему рассмотренных судами дел оказалось так мало по сравнению с тысячами задержанных. К моменту публикации ведомство комментарий не предоставило.

