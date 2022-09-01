Как я провел это лето. «Фонтанка» вспоминает самое важное и интересное

Лето 2022 года было интересным и не скучным. «Фонтанка» обернулась посмотреть на ушедшее лето — глазами наших журналистов и глазами читателей — обычных петербуржцев. Чтобы зафиксировать, каким оно останется в нашей памяти.



Те, кто не уехал путешествовать, все лето в Петербурге то плавился от жары, то тонул в тропический ливень.

