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    Как я провел это лето. «Фонтанка» вспоминает самое важное и интересное

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Лето 2022 года было интересным и не скучным. «Фонтанка» обернулась посмотреть на ушедшее лето — глазами наших журналистов и глазами читателей — обычных петербуржцев. Чтобы зафиксировать, каким оно останется в нашей памяти.

    Те, кто не уехал путешествовать, все лето в Петербурге то плавился от жары, то тонул в тропический ливень.

    Часть петербуржцев этим летом спасалась от повесток в военкомат (или, наоборот, радовались им), а другая часть — спасала хрущевки от реновации. И то и другое сопровождалось бурными эмоциями.

    На весь город гремели ПМЭФ, «Алые паруса» и парад ВМФ.

    Без ложной скромности редакция готова констатировать: фестиваль «Фонтанка SUP — 2022» побил все рекорды предыдущих лет по массовости и отличному настроению участников и зрителей.

    Самые пронырливые, наконец, с боями прорывались на шопинг в Финляндию и напряженно следили за курсом рубля.

    Хотя Донбасс по-прежнему очень далеко от Петербурга, до горожан все лето доносились раскаты грома спецоперации. Пока одни составляли списки запрещенных музыкантов, другие — хоронили павших на Украине воинов и вызволяли родных из плена, кто-то — лечил раненых, а кто-то собирал новые батальоны для участия в спецоперации.

    Наконец, ближе к августу вновь стали актуальны новости о коронавирусе. Пугали как слухи о новой его разновидности, так и перспективы нового карантина. Опять многие задумались о прививках.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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