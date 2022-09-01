Как я провел это лето. «Фонтанка» вспоминает самое важное и интересное

Лето 2022 года было интересным и не скучным. «Фонтанка» обернулась посмотреть на ушедшее лето — глазами наших журналистов и глазами читателей — обычных петербуржцев. Чтобы зафиксировать, каким оно останется в нашей памяти.
Те, кто не уехал путешествовать, все лето в Петербурге то плавился от жары, то тонул в тропический ливень.
- Мода по Аладдину и котик, которому хорошо. Посмотрите, в каких одеждах щеголяют петербуржцы в жару
- «Все резко становятся голые». «Фонтанка» осмотрела отдыхающих и нашла тех, кому хочется погорячее
- Новый рекорд жары в Петербурге. Такого в этот день не было больше 10 лет
- Как Петербург переживает рекордную жару: хроника раскаленных улиц
- Последний день августовской жары в Петербурге. Прощаться с летом будем дождями
- Из эпицентра шторма: посмотрите, как Петербург накрывала «Зельда» «И всплыл Петрополь как тритон, по пояс в воду погружен». Хроника бурного дня в Петербурге
Часть петербуржцев этим летом спасалась от повесток в военкомат (или, наоборот, радовались им), а другая часть — спасала хрущевки от реновации. И то и другое сопровождалось бурными эмоциями.
- «Мало ли чего должны или не должны». В военкомате подтвердили подлинность повесток, которыми усыпали центр Петербурга
- Получите — распишитесь. В компании Петербурга стали приходить письма из военкомата. Как на них отвечать
На весь город гремели ПМЭФ, «Алые паруса» и парад ВМФ.
Без ложной скромности редакция готова констатировать: фестиваль «Фонтанка SUP — 2022» побил все рекорды предыдущих лет по массовости и отличному настроению участников и зрителей.
Самые пронырливые, наконец, с боями прорывались на шопинг в Финляндию и напряженно следили за курсом рубля.
Хотя Донбасс по-прежнему очень далеко от Петербурга, до горожан все лето доносились раскаты грома спецоперации. Пока одни составляли списки запрещенных музыкантов, другие — хоронили павших на Украине воинов и вызволяли родных из плена, кто-то — лечил раненых, а кто-то собирал новые батальоны для участия в спецоперации.
Наконец, ближе к августу вновь стали актуальны новости о коронавирусе. Пугали как слухи о новой его разновидности, так и перспективы нового карантина. Опять многие задумались о прививках.