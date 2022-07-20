Выбираем «Мисс SUP — 2022». Кто станет королевой «Фонтанка SUP», решаешь ты!

48 претенденток на звание «Мисс SUP — 2022» прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе «Фонтанка SUP». Теперь читателям «Фонтанки» предстоит выбрать путем голосования 10 прекрасных любительниц сапсёрфинга, которые 6 августа примут участие в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.



Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз.

