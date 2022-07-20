    Пробки

    3/10

    usd55.44eur56.45
    Мисс SUP - 2022Наш путеводитель по РоссииРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Фонтанка SUP

    Выбираем «Мисс SUP — 2022». Кто станет королевой «Фонтанка SUP», решаешь ты!

    8615
    ПоделитьсяПоделиться

    48 претенденток на звание «Мисс SUP — 2022» прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе «Фонтанка SUP». Теперь читателям «Фонтанки» предстоит выбрать путем голосования 10 прекрасных любительниц сапсёрфинга, которые 6 августа примут участие в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.

    Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз.

    Голосуй за «Мисс SUP — 2022»

    Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 августа.

    Кристина Абрамова
    Елена Айч
    Светлана Бабаева
    Ирина Базунова
    Анастасия Болтинская
    Мария Брязгалова
    Светлана Бузыцкова
    Елена Васина
    Юлия Величкина
    Светлана Вощукова
    Венера Галеева
    Екатерина Голубева
    Ольга Гончарова
    Кристина Заводская
    Юлия Загумёнова
    Ольга Калинина
    Екатерина Карбаинова
    Анна Кирсанова
    Светлана Киселева
    Алиса Климова
    Анна Ковалевич
    Маргарита Комиссарова
    Ксения Кретова
    Лариса Кузнецова
    Виктория Лебедева
    Алина Малышева
    Дарья Моисеева
    Анастасия Монголина
    Алеся Морозова
    Ирина Назаренко
    Екатерина Негрей
    Маргарита Нефедьева
    Катерина Нырка
    Анастасия Петрова
    Ирина Простова
    Дарья Рафибейли
    Виктория Рубан
    Татьяна Рунова
    Дарья Сенюшкина
    Юлия Смолева
    Светлана Спасенова
    Анна Сусоева
    Анна Триполец
    Екатерина Фёдорова
    Анастасия Шахматова
    Юлия Шнайдер
    Юлия Шувалова
    Людмила Щукина

    За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсёрфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом сёрферов в отсутствие волн, так как сёрфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сапсёрфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний
    close
    close