Выбираем «Мисс SUP — 2022». Кто станет королевой «Фонтанка SUP», решаешь ты!

48 претенденток на звание «Мисс SUP — 2022» прислали свои фото для участия в самом жарком конкурсе «Фонтанка SUP». Теперь читателям «Фонтанки» предстоит выбрать путем голосования 10 прекрасных любительниц сапсёрфинга, которые 6 августа примут участие в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.
Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз.
Голосуй за «Мисс SUP — 2022»
Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 августа.
За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».