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    Фонтанка-SUP

    «Мисс SUP — 2022»: ищем самую обаятельную на доске с веслом

    1140
    4 комментария

    На международном фестивале сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 6 августа, уже по традиции выберут «Мисс SUP». Это самый любимый и самый жаркий конкурс фестиваля. Рассказываем, что сделать для того, чтобы побороться за титул королевы SUP-сёрфа.

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    Как участвовать в конкурсе «Мисс SUP — 2022»

    Отборочный тур

    • С 20 июня по 18 июля присылать свои фото с SUP-досками и контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) в директ группы фестиваля в «ВКонтакте» с пометкой MISS SUP — 2022. Ширина фото — не менее 800 и не более 2 000 пикселей, снимки приветствуются горизонтальные.

    Полуфинал

    20 июля фотографии участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 20 июля по 1 августа включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.

    Финал. Дефиле

    Заключительный этап конкурса «Мисс SUP — 2022» состоится в день фестиваля, 6 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток пройдут в импровизированном дефиле по главной сцене фестиваля, ответят на вопросы ведущего. Затем жюри выберет самую яркую девушку на сапе этого года и вручит ей главный приз конкурса и титул «Мисс SUP — 2022». Финалистки также получат призы от партнёров фестиваля.

    В фотогалерее — конкурс «Мисс SUP» прошлых лет

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    Комментарии (4)

    267081996
    Это сексизм!
    Свободу Лёхе!
    Если Венеру в этом году не выберут..,не знаю, Господи, Фонтанку.. - забуду! )
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