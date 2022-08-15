«Спутник» против «кентавра» и «дельтакрона»: есть ли смысл вакцинироваться и где

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Петербуржцы штурмуют пункты вакцинации: за неделю спрос вырос вдвое. Никому не хочется болеть, тем более новыми, особо заразными штаммами. Как и чем защищаться и где можно записаться на прививку в Петербурге — читайте в инструкции «Фонтанки».

Поможет ли вакцина от новых штаммов коронавируса

Главный вопрос — а какой смысл вводить вакцину, которая разрабатывалась еще для самой первой версии COVID-19? Может быть, подождать чего-то нового?



Конечно, можно было бы ждать назальную прививку (её, кстати, испытывают в Петербурге) или новые перспективные препараты, но волна поднимается прямо сейчас, и врачи, и вирусологи говорят, что лучшая вакцина —та, которая уже в вас.



Новые варианты BA.4/BA.5 и прочие «дельтакроны» и «кентавры» научились уходить от иммунитета, причем даже выработанного после прошлых версий «омикрона» и «дельты», и от вакцин. Но антитела всё равно защищают от тяжелых последствий, и каждая новая доза, даже «старым» препаратом, обновляет и усиливает эту защиту.



Как рассказал «Фонтанке» Антон Барчук, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета, во всем мире сейчас делают прививки препаратами, которые создавались еще для «уханьского варианта», и ничего лучше нет. Вакцинация ими работает против тяжелого течения и против летального исхода. Новые антитела смогут защитить не только от того штамма, на котором сделана вакцина, но и от всех других вариантов, потому что «принцип работы» у коронавируса не изменился.

Сколько раз можно ревакцинироваться от коронавируса



Вы вакцинировались, через полгода сделали еще один укол. И вот опять пришло время. Но есть ли смысл делать снова «Спутник»?

Ежегодная ревакцинация, например, от гриппа — обычная практика. Ничего страшного от новой прививки не будет. Опасения, что вакцины на основе аденовирусов неэффективны при повторной вакцинации, оказались ошибочными. Иммунитет к аденовирусному вектору никак не влияет на иммунный ответ. Как выяснили западные и отечественные исследователи, у 100 % добровольцев он все равно возникает, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, прививаться «Спутником» можно бесконечно.



«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником», бесконечное количество раз», — сообщил Гинцбург на канале «Россия 1».



Вопрос только в количестве новых доз. Кому-то пойдет и одна или «Спутник Лайт», а группам риска лучше сделать снова две прививки.

Когда лучше вакцинироваться в Петербурге



Если с момента прошлой вакцинации или болезни прошло больше 6 месяцев, то стоит сделать ревакцинацию. Особенно это важно людям, относящимся к группе риска, рекомендует заведующий инфекционным отделением больницы им. Боткина Владимир Капацына.



«Еще один аргумент — вакцинальная кампания против гриппа, которая начнется в начале сентября. И если вы планируете делать прививку от гриппа, то нужно помнить о том, что период между прививками должен составлять не менее трех-четырех недель, а значит, вакцинироваться от COVID-19 нужно уже сейчас», — отметил врач-инфекционист.

Где делать прививку в Петербурге

В Петербурге работает 181 пункт вакцинации. Прививку можно сделать в любом районе города, независимо от места регистрации. Но, в отличие от недавнего прошлого, массовой вакцинации в ТЦ в этот раз не будет — желающих ждут поликлиники.



Как записаться на прививку в Петербурге

Записаться на вакцинацию можно на портале www.gorzdrav.spb.ru, на портале «Госуслуги», по телефону 122. Расскажем про каждый способ отдельно.

Служба 122. Номер работает круглосуточно, поэтому можно звонить в любое удобное время, необязательно в утренние часы, можно и поздно вечером, и в выходные дни. Звонки на 122 бесплатны со стационарных и мобильных телефонов. Операторы кол-центра сами ищут и предлагают слоты по городу и записывают желающих на прививку.



Портал «Здоровье петербуржца». В комитете по здравоохранению советуют горожанам для записи в них использовать городской портал gorzdrav.spb.ru. В меню на главной странице нужно выбрать пункт «Запись на вакцинацию от COVID-19», указать предпочтения по району и желаемой поликлинике, а затем выбрать удобный временной слот и, при возможности, даже вакцину.

«Госуслуги» работают аналогично. Кнопка записи на вакцинацию — на этой странице.

Но есть неприятный нюанс — слотов для вакцинации в ближайших поликлиниках может не оказаться, а окрестные варианты перебирать можно лишь неторопливо вручную. Упростить задачу поможет интерактивная карта на сайте городского медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Она доступна здесь.



Запись через приложение «ВКонтакте» больше недоступна.

Можно ли вакцинироваться в частной клинике в Петербурге?

Вакцинироваться или привиться повторно, и сделать это красиво, без встречи с государственной медициной, в Петербурге еще реально. Цены по сравнению с прошлогодними почти не изменились.

По-прежнему сама вакцинация или ревакцинация проводится бесплатно. Но перед процедурой обязателен осмотр у врача-терапевта, который измеряет температуру, сатурацию, частоту сердечных сокращений, артериальное давление и прочее-прочее, и за это уже просят заплатить денег.

Для сравнения: в «Немецкой семейной клинике» стоимость осмотра составляет 1 950 рублей с 8:00 до 22:00 и 1 500 рублей с 22:00 до 8:00 перед вакцинацией «Спутником Лайт» и 600 рублей для «Спутника V». В клинике "Медмигсервис" на Красных Текстильщиков — 1 990 рублей. В «Лахта Клиник» осмотр перед каждым этапом вакцинации «Спутником V» и «Лайтом» стоит 2 500 рублей. Аналогично в «Американской медицинской клинике». В «Скандинавии» — 2 900 рублей. А перед «КовиВаком» в «Лахта Клиник» просят уже и все 5 000 рублей.



Илья Казаков, «Фонтанка»

